RIM Kap-soo, ambasadorul Coreei de Sud, mesaj în limba română. Care este motto-ul său, de când a venit în România (VIDEO)

"Aș vrea să vă împărtășesc motto-ul meu. Când am venit aici, în România, am păstrat acest motto: Lucrez pentru beneficiul ambelor noastre ţări. În România, reprezint Republica Coreea şi sprijin România în Coreea", a spus ambasadorul RIM Kap-soo, la DCNews TV.

Republica Coreea a fost prima țară din Asia cu care România a semnat un Parteneriat Strategic, în timp ce țara noastră a fost al doilea stat european cu care Seulul a semnat un astfel de parteneriat.

E.S.RIM Kap-soo a discutat, în interviul pentru DCNews, și despre cooperarea bilaterală dintre România și Republica Coreea, la 15 ani de la semnarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state, dar și despre cum s-au dezvoltat relațiile bilaterale dintre cele două state în tot acest timp, dar mai ales ce perspective există în ceea ce privește cooperarea economică cu un „tigru” al economiei mondiale precum e Coreea de Sud.

Vezi motto-ul spus în limba română, la finalul interviului:

Relaţiile economice

Volumul schimburilor comerciale cu R. Coreea a fost, la sfârșitul anului 2021, de 1050,95 milioane USD, România înregistrând un deficit de 173,25 milioane USD, scrie MAE. Principalele exporturi: utilaje şi echipamente, maşini şi aparate electrice, tablă din oţel, blocuri din aluminiu, maşini-unelte, boilere, schimbătoare de căldură, cereale, lemn şi articole din lemn, produse metalurgice, articole chimice anorganice, materiale plastice, vinuri, articole din sticlă, confecţii - tricotaje si articole de îmbrăcăminte etc.

Principalele importuri: televizoare, tuburi cinescop, aparatură electronică audio-video, baterii auto, autovehicule, centrale telefonice digitale, cabluri din fibră optică, bandă laminată la cald, fire şi fibre sintetice, produse din materiale plastice, instrumente şi aparate optice.

În 2008, a fost creată Camera de Comerţ şi Industrie România - Republica Coreea, cu sediul la Bucureşti.



Principalele investiţii sud-coreene în România

La 31 decembrie 2021, în România operau 272 societăți comerciale cu capital sud-coreean, reprezentând 0,11% din totalul firmelor cu capital străin înregistrate în țara noastră. Volumul total al investițiilor sud-coreene în România, la aceeași dată, a însumat 116,28 milioane USD, Republica Coreea ocupând locul 30 în clasamentul pe țări de rezidență al investitorilor în societățile comerciale cu participare străină la capitalul social, cu o pondere de 0,19 din totalul capitalului străin subscris (date ONRC).Valoarea reală a investițiilor sud-coreene în România este mai mare decât cea evidențiată în statistica românească deoarece unele investiții, precum SAMSUNG la Oțeluri Târgoviște și Giurgiu (parc fotovoltaic, 2013) figurează ca investiții germane.

Principalele domenii de cooperare economică: construcţii de maşini, industria chimică, telefonie etc. Cele mai importante investiţii aparţin firmelor Hanjin Shipping Co. Ltd. (agricultură), Dongyang E&P Inc. (producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice), Hanil Electronics Co. Ltd. (calculatoare şi echipamente periferice), Joongbo Chemical Ind. Co. Ltd. (reciclare deşeuri ne-metalice), Samsung (producţia de oţel şi monitoare LCD, prin Hanil Electronics).

