Revoltele au izbucnit la Buenos Aires din cauza reformelor președintelui Javier Milei

Senatorii au votat miercuri târziu, cu 37 la 36 de voturi pentru aprobarea generală a controversatului plan de reformă economică al lui Javier Milei.

În cazul în care Senatul aprobă articolele cu modificări, camera inferioară trebuie să le susțină înainte ca președintele Milei să își poată revendica prima victorie legislativă de la intrarea în funcție în decembrie anul trecut.

Mii de persoane s-au adunat în fața Congresului pentru a protesta împotriva proiectului de lege, deoarece acesta deleagă puteri largi președintelui - un economist de dreapta - în domeniul energiei, al pensiilor, al securității și altele.

Bastoane, pietre și cocktailuri Molotov spre poliție

Cel puțin 20 de polițiști au fost răniți și peste o 15 protestatari au fost arestați din cauza violențelor, au declarat autoritățile.

Demonstranții au turnat benzină pe două mașini și le-au dat foc, transformând piața centrală într-un câmp de luptă plin de fum.

De asemenea, ei au aruncat cu bastoane, pietre și cocktailuri Molotov spre poliție, care a folosit tunuri cu apă, spray-uri cu piper și gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea imensă.

Proiectul de lege ar avea ca scop restructurarea unei economii aflate în dificultate, cu o inflație de aproape 300%, și include planuri de privatizare a firmelor publice și de stimulare a investițiilor.

Însă unii protestatari se tem că acest proiect de lege i-ar expune și mai mult la creșterea șomajului și a prețurilor de consum.

"Viețile argentinienilor sunt în joc. Am băut această otravă de mai multe ori: să avem inflație zero cu activitate economică zero", a declarat Luis D'Elia, protestatar și lider social.

"Această otravă a eșuat de mai multe ori în Argentina și nu vom permite ca acest lucru să continue", a continuat el.

Reducerile de cheltuieli și devalorizarea monedei pe care domnul Milei le-a adus - cel puțin pe termen scurt - au adâncit recesiunea și au crescut sărăcia la 55%.

"Ceea ce s-a întâmplat în această seară este un triumf pentru poporul argentinian și primul pas pentru a ne recăpăta măreția"

"Dacă această lege trece, vom pierde multe dintre drepturile noastre de muncă și de pensie", a declarat Miriam Rajovitcher, o profesoară în vârstă de 54 de ani, care a protestat înaintea votului alături de colegi. Ceilalți profesori spun că au fost nevoiți să își reorganizeze viața de când Javier Milei a redus bugetele școlare și a devalorizat moneda.

"Îmi este mult mai rău", a continuat Miriam Rajovitcher.

Biroul președintelui Milei a sărbătorit adoptarea proiectului de lege.

"Ceea ce s-a întâmplat în această seară este un triumf pentru poporul argentinian și primul pas pentru a ne recăpăta măreția", a declarat biroul prezidențial într-o declarație.

Javier Milei, un economist impetuos și fost expert care a intrat în conflict cu legislatorii și care a numit în mod regulat Congresul un "cuib de șobolani", a legat multe de proiectul de lege.

Guvernul său spune că este cheia pentru a remedia o criză economică majoră pe care a moștenit-o.

"Vom schimba Argentina. Vom face o Argentină liberală", a declarat miercuri Javier Milei, adăugând că, dacă reformele sale nu vor trece de Congres acum, va încerca din nou în 2025, conform Sky News.

