Serviciile PlayStation, Steam și mai multe site-uri din toată lumea au picat

Potrivit BBC, vizitatorii care au încercat să intre pe site-urile pe care le frecventau au primit erori DNS. Serviciile afectate de picaj încep de la rețeaua pentru jocurile PlayStation până la site-ul British Airways. Platforma de monitorizare a penelor de internet DownDetector a raportat mii de probleme, iar cauza incidentului nu este încă una clară.

Un popular furnizor de DNS, Akamai Technologies, a raportat „o problemă nouă” la serviciul său Edge DNS. Compania tocmai a transmis pe Twitter că problema a fost rezolvată, iar „serviciul revine la funcționarea normală”.

We are continuing to monitor the situation and can confirm this was not a result of a cyberattack on the Akamai platform.