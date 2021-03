Restricții de Paști. ÎPS Teodosie: Dumnezeu nu poate fi restricționat! Sărbătorile sunt ale sufletelor noastre

”Ora 02:00 mi se pare o restricție nejustificată, nelogică, pentru că nu se compară slujba noastră ortodoxă, care are o lungime deosebită, cu alte slujbe. Această restricție este o rănire a sufletului credincioșilor la cea mai mare sărbătoare. cum să fie până la ora 02:00? Nu se poate! Noi la 12:00 dăm Lumină, trebuie să facem Slujba Învierii și Slujba Sfintei Liturghii. Nici Liturghia nu putem s-o facem în două ore. Cred că vom fi înțeleși și am văzut că dl. președinte Iohannis a avut o atitudine mai blândă și mai îngăduitoare. Sper să primim drepturile acestea, sunt drepturile noastre, ale credincioșilor, și trebuie să fie respectate. Acest atac la adresa sufletului nostru nu trebuie să se producă, este nefiresc. Cum să restricționăm cea mai mare sărbătoare, să-i punem ore? Noi nu putem să tăiem Slujba, avem canoane, sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi restricționat, să fim înțeleși, orice până la Dumnezeu, cu Dumnezeu nu negociem.” a spus ÎPS Teodosie, la Antena 3, în emisiunea ”Decisiv” cu Cătălina Porumbel.

”Sufletul fără trup rămâne viu. Trupul fără suflet este mort”

Întrebat dacă va încheia Slujba de Înviere la ora 02:00, ÎPS Teodosie a răspuns: ”Imposibil! Cine o să ne alunge? Nu cred așa ceva, suntem sub ocupație? Nu este nicio logică, e de neînțeles, respectăm regulile sanitare, dar nu există o acțiune a virusurilor de la ora 02:00 mai accentuată, nu înțelege nimeni așa ceva. De ce să fim obstrucționați, de ce să ni se pună sabia? Trebuie să avem sărbători!”.

Arhiepiscopul Tomisului a mai spus că ”Sufletul fără trup rămâne viu. Trupul fără suflet este mort. Ne îngrijim doar pentru trup sau și pentru suflet? De ce această obstrucționare a sufletului, a sărbătorilor? Sărbătorile sunt ale sufletelor noastre, vă rugăm să ne lăsați Paștile libere și sufletele noastre să fie libere să-și poată manifesta religiozitatea.”, exprimându-și speranța că autoritățile vor înțelege.

Vezi și: Noi restricții. La ce oră se închid mall-urile și magazinele, în funcție de rata de incidență

ÎPS Teodosie a cerut ”liniște în post, nu tot felul de zvonuri și săgeți, pentru că acestea nu sunt bune nici pentru cei care le dau”.