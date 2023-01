Republica Moldova, amenințată de Rusia, după declarațiile Maiei Sandu. Bogdan Chirieac: Nu a luat-o gura pe dinainte. A ridicat miza

Amenințarea a fost proferată de către președintele Comisiei Dumei de Stat a Rusiei pentru afaceri cu CSI, Leonid Kalașnikov, după ce președinta Maia Sandu a admis, la Davos, că Moldova ar putea renunța la neutralitate în favoarea integrării într-o "alianță mai mare”.

"Acum, există o discuţie serioasă (...) despre capacitatea noastră de a ne apăra, dacă o putem face singuri sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianţă mai mare", a spus Maia Sandu. "Şi dacă ajungem, la un moment dat, la concluzia, ca naţiune, că trebuie să schimbăm neutralitatea, acest lucru ar trebui să se întâmple printr-un proces democratic", a adăugat preşedinta Republicii Moldova.

Kalașnikov a menționat că "dacă Moldova vrea să-și distrugă propriul stat, aceasta este cea mai bună cale. Dacă ei cred că, la fel ca Finlanda sau Suedia, pe furiș, rapid, profitând de situație, pot adera la NATO și că nu li se va întâmpla nimic, ar trebui să-și amintească de faptul că Finlanda are două limbi de stat și își respectă poporul, iar ei (Republica Moldova – n.n.) au Găgăuzia și Transnistria, unde locuiesc vorbitori de limbă rusă, care și-au exprimat voința cu mult timp în urmă - la începutul anilor 1990”, scrie dw.com

"Nu a luat-o gura pe dinainte. A ridicat miza"

"Cred că doamna Maia Sandu a făcut acea declarație de conivență cu partenerii occidentali din NATO. Nu a făcut-o întâmplător, nu a luat-o gura pe dinainte, cum s-a întâmplat cu şeful securităţii domniei sale. Dânsa a ridicat miza şi a şi reuşit să o ridice fiindcă am văzut reacţiile isterice venite de la Moscova. Şi Moscova ştie bine că Republica Moldova nu are cum să intre mâine sau poimâine - la fel ca Ucraina - în NATO, fiindcă una dintre condiţii, esenţială altminteri, este să nu ai probleme teritoriale cu vecinii.

De asta am semnat tratatul de bună vecinătate cu Ucraina şi ştiţi bine ce a cedat România la vremea respectivă, sperând că vom fi invitaţi în NATO, în 1997, la Madrid. Am fost invitaţi, mai târziu. Bine că am fost! Situaţia cu Transnistria este un cal troian băgat Republicii Moldova din 1991. Să fie foarte clar! Am înţeles foarte bine că este imposibil ca militarii, bătrânii din Transnistria să atace cu tancuri care nu mai funcţionează de 30 de ani Republica Moldova. Aşa ceva nu se poate. Mergem pe ideea cu partidele, cu oamenii de afaceri, cu minoritatea importantă".

"Aceeaşi chestie isterică a Moscovei vizavi de Chişinău"

Cât despre motivul pentru care ar fi mobilizați cei 12.000 de militari în Transnistria, analistul politic a mai spus: "Este aceeaşi declaraţie, aceeaşi chestie isterică a Moscovei vizavi de Chişinău. Pentru a impresiona. Ce să mobilizeze? Nu ai ce să mobilizezi. Mai mult, aşa cum ştim cu toţii declaraţia, Ucraina - la nivelul de înarmare, echipament, militari - de la 8 la 12 a lichidat şi depozitul de muniţie de la Cobasna şi cei 12.500 de militari care nu ştiu unde să fugă. Astea sunt poveşti.

Dar se pare că ruşii nu reuşesc. Fiindcă, uite, în sfârşit, se pare că şi România este implicată şi statele occidentale membre NATO sunt mai puternice, după mai mulţi ani, în Republica Moldova, decât sunt ruşii. Fiindcă modul de a destabiliza lucrurile este mult mai simplu. O dai jos pe Maia Sandu. Cum o dai jos? Cu presiunea străzii, nu cu tancul. Pe ce te bazezi? Pe nemulţumirea populaţie, pe frig, pe foame, pe lipsa de curent electric, de gaz - mai ales că România a încercat să tragă linia aia electrică de la Iaşi la Ungheni, numai că nu au mai vrut moldovenii. Şi atunci energia se duce din România în Ucraina, în Transnistria şi de acolo trece şi la Chişinău şi în zona de graniţă a României. Aşa a fost. Cu conducta de gaze cam tot aşa. Ne-am împotmolit şi acolo. Chişinăul a avut mulţi rusofoni la putere.

"Maia Sandu are, în mod real, un sprijin occidental"

Chestiunea asta că Maia Sandu este aşa frunză în vânt mie nu mi se mai pare verosimilă. Dimpotrivă, cred că Maia Sandu are, în mod real, un sprijin occidental şi am văzut asta, ca gazetar bătrân, la Davos. În 48 de ore, doamna Maia Sandu s-a văzut cu şapte şefi de stat sau de guvern şi cu doi preşedinţi de bănci. S-a văzut cu Olaf Scholz, cu Pedro Sanchez, cu Mark Routte şi cu președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare".

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.