Renate Weber spune că nu beneficiază de pensie specială: Nu am contribuit la sistemul de pensii de stat public

Renate Weber a fost întrebată, în şedinţa Comisiilor juridice ale Parlamentului, dacă a fost în conflict de interese atunci când a atacat la Curtea Constituţională legea care elimină pensiile speciale, având în vedere că Avocatul Poporului beneficiază de o astfel de pensie.

'Categoric nu a fost vorba de conflict de interese pentru că eu, personal, am o situaţie cu totul aparte. Este adevărat că există o prevedere în legea Avocatului Poporului care spune că Avocatul Poporului poate beneficia de pensie, precum judecătorii de la Curtea Constituţională, numai că se precizează: 'în condiţiile legii'. În condiţiile legii înseamnă să fii calificat să obţii o pensie în sistemul de stat.', a declarat Weber,

'Eu, Renate Weber, nu am contribuit la sistemul de pensii de stat public din România. Eu am fost toată viaţa avocat, am plătit numai la Casa de Pensii a Uniunii Avocaţilor, primesc o pensie din sistemul privat de la casa de pensii de acolo. Deci, categoric nu aş fi putut să mă aflu în niciun fel de conflict, nici măcar moral', a spus Weber.

Ea a adăugat că a sesizat Curtea Constituţională a României cu excepţie de neconstituţionalitate cu privire la legea care elimină pensiile speciale pentru că Avocatul Poporului se ocupă de 'protecţia drepturilor şi libertăţilor constituţionale'.