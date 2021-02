Renate Weber explică de ce nu a atacat la CCR Legea privind desfiinţarea pensiilor speciale

'Noi am discutat foarte serios în câteva rânduri acest lucru, am fost deja sesizaţi informal şi înainte ca legea să fie adoptată, după adoptare am primit chiar o petiţie în mod oficial din partea Asociaţiei Foştilor Parlamentari (...) Noi nu am identificat în această lege un motiv de neconstituţionalitate, în sensul în care, în urma Deciziei 900 din 15 decembrie 2020 a Curţii Constituţionale, lucrurile s-au clarificat în opinia noastră, adică acolo, în acea decizie, Curtea Constituţională practic deschide uşa pentru modificări legislative, inclusiv pentru abrogări de asemenea pensii', a spus Renate Weber, miercuri, pentru Digi FM.

Potrivit lui Renate Weber, în acea decizie, CCR precizează foarte clar că doar magistraţii sunt cei care au un suport constituţional pentru a fi beneficiarii unor pensii speciale.

'Incompatibilităţile lor sunt prevăzute de Constituţie. Se referă Curtea acolo şi la ce înseamnă independenţa acestora, dar citind decizia cu un ochi foarte atent, mi s-a părut că, de fapt, Curtea spune că pentru celelalte categorii de beneficiari de astfel de pensii e o chestiune de opţiune politică, iar din perspectiva aceasta cred că practica, în general, chiar în cadrul UE, diferă de la stat la stat. În România, multă vreme nu au existat astfel de pensii, după ce ele au fost introduse, acum s-a decis că trebuie eliminate. Poate se vă găsi o altă formă prin care parlamentarii să poată să obţină astfel de pensii, nu ştiu, dar pe ceea ce am văzut în acest moment, noi nu am identificat un motiv clar de neconstituţionalitate', a subliniat Avocatul Poporului.

Cât priveşte teoria drepturilor câştigate, Renate Weber este de părere că aceasta nu se susţine în cazul Legii privind desfiinţarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, pentru că actul normativ nu prevede să le ia beneficiarilor pensiile speciale obţinute până în prezent, ci se referă la situaţia în viitor. Întrebată dacă legea mai poate fi atacată, ea a răspuns:

'Nu am atacat-o, nu a atacat-o nici Guvernul la Curtea Constituţională, deşi Guvernul a comunicat un punct de vedere Parlamentului, atunci când i s-a cerut, prin care nu este, de fapt, de acord cu legea votată în cele din urmă în Parlament. Cu toate acestea, punctul de vedere nu produce efecte juridice şi cu toate acestea Guvernul nu a atacat legea la Curtea Constituţională. Cred că aici va trebui ca înşişi beneficiarii de până acum ai unei astfel de pensii să se gândească în ce măsură, pe calea unei excepţii în cadrul unui proces civil, vor putea să facă acest lucru. Nu intră în competenţele noastre să dăm sfaturi în acest sens, dar ei vor putea să analizeze'.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, act normativ prin care sunt eliminate pensiile speciale pentru parlamentari. Pe 17 februarie, Parlamentul a adoptat cu amendamente proiectul iniţiat de PSD şi a respins proiectele USR PLUS şi PNL pe aceeaşi temă, scrie Agerpres.