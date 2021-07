REMANIERE: CINCI miniștri, pe făraș. Cîțu, nemulțumiri în direct

Premierul Florin Cîțu a făcut declarația în direct, la Digi24.

Întrebat dacă are miniștri de care este nemulțumit, Florin Cîțu a răspuns că ”se poate face mai mult”. El a adăugat: ”N-aș spune nemulțumire, ci că am avut niște discuții la începutul anului pe buget și au fost dure cu miniștrii care îmi spuneau că au nevoie de fiecare bănuț și am făcut eforturi și am ajuns cu acel deficit, deși n-am vrut să merg la peste 7, dar am ajuns la 7,16% din PIB.” Florin Cîțu a dat un exemplu, aparent la întâmplare, al unui ministru care a cerut cu 100 de milioane mai mult decât era bugetat inițial.

Despre cele cinci ministere care n-au cheltuit banii, premierul a spus că dorește întâi o discuție cu miniștrii, însă a transmis românilor că e foarte atent la banii cheltuiți. ”Rectificarea va fi pozitivă, vom aloca resurse suplimentare unde este nevoie și unde sunt convins cu argumente solide” a afirmat premierul.

”Când facem un buget, eu îmi planific un anumit mod de împrumuturi, eu împrumut acești bani pentru că mi se spune că vor fi cheltuiți. Dacă nu sunt cheltuiți, rămânem cu banii cu dobânda luați. De aceea cer responsabilitate tuturor miniștrilor” a continuat premierul, la Digi24. Solicitat să dea nume, Florin Cîțu a dat asigurări: ”o să-i vedeți”.

”Trebuie să terminăm cu modul de bugetare în care punem proiecte doar să fie acolo. Am deja exemple de proiecte bugetate, cu zero execuție. Nu voi mai permite așa ceva, am spus colegilor mei că nu putem să ne batem joc de banii românilor. Dacă ai un proiect la care nu a început execuția, înseamnă că nu are ce căuta în minister. Vreau să mă uit în trecut de câte ori unele proiecte au fost bugetate și nu s-a făcut nimic la ele” a mai transmi premierul Florin Cîțu.

El a punctat că rectificarea bugetară va fi ”serioasă”, iar acolo unde există efort, ”vor fi alocate resursele”. ”Vom continua în același ritm cu investițiile. După ce ai creștere economică mare, poți să și împarți mai mult, să ai și pensii mai mari, și salarii mai mari, și alocații mai mari” a transmis el românilor, conchizând: ”până nu ai ce să împarți, împarți împrumuturi”.