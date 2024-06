Ziua lui Charles, sărbătorită cu mare fast. Unde a avut loc petrecerea de lux

Pe 15 iunie, la Londra, un Trooping the Colour de neuitat pentru a sărbători ziua de naștere a regelui Carol al III-lea cu mult așteptata revenire în public a prințesei de Wales. Și astăzi, la Roma, la Villa Wolkonsky, peste 2.500 de invitați celebrează petrecerea de ziua regelui, aniversarea suveranului încoronat acum un an, pe 6 mai 2023, la Westminster Abbey, fiind găzduiți de ambasadorul britanic în Italia, Lord Llewellyn, care deschide porțile splendidei reședințe prietenilor din Regatul Unit, britanici, italieni și comunității internaționale, scrie Corriere Della Sera.

„Summitul G7 de la Borgo Egnazia de săptămâna trecută a demonstrat încă o dată că Italia și Regatul Unit nu sunt doar parteneri și aliați, ci și țări prietene – spune ambasadorul Edward Llewellyn. – Prima impresie pe care am avut-o despre Italia, acum doi ani, s-a întărit: încă de la sosirea mea am fost impresionat de afecțiunea pe care mulți italieni o arată pentru țara mea. Este o afecțiune împărtășită de milioanele de britanici care vizitează în fiecare an Belpaese (Frumoasa Țară).”

Și în această seară, în grădina ambasadei britanice, printre invitați se află o delegație guvernamentală consistentă, ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, și ministrul Culturii, Gennaro Sangiuliano, subsecretarul de externe, Giorgio Silli, vice-ministrul pentru Întreprinderi și Made in Italy, Valentino Valentini, împreună cu prefectul Romei, Lamberto Giannini, și comandantul general al Gărzii Financiare, Andrea De Gennaro. Alături de câțiva reprezentanți ai Young Leaders’ Programme, lansat în acest an de ambasadorul Llewellyn și ambasadorul italian la Londra, Inigo Lambertini, împreună cu cei cinci câștigători ai concursului pentru licee, Ambassador for a Day.

În aer se aude muzica trupei Honourable Artillery Company, cel mai vechi regiment al Armatei Britanice, încă din 1537, cu o lungă istorie de tradiție și excelență militară. Pe masă, pentru a sărbători oficial ziua de naștere a regelui – care este pe 14 noiembrie, dar care, conform unei tradiții de 260 de ani, este sărbătorită solemn în soarele lunii iunie – specialități britanice precum scones și somon scoțian de la St. James Smokehouse, brânzeturi din cele patru regiuni ale Regatului Unit oferite de Cathedral City, Snowdonia și Coombe Castle, siropuri de la Yarty Cordials, alături de biscuiții Digestive de la McVities și, pentru Irlanda de Nord, stridii de la Megliofresco și alte delicatese din Marea Britanie. Cu un strop de italianitate, vinuri și prosecco italiene.

Pentru că petrecerea de ziua regelui este o adevărată „diplomație de petrecere”, nu întâmplător manifestarea face parte din campania guvernamentală Great: evenimente și inițiative promovate de reprezentanța diplomatică britanică în Italia pentru a atrage atenția asupra celor mai bune produse ale Regatului Unit și asupra oportunităților de relație între cele două țări.

