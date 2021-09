Referendum la Buzău, pentru unirea oraşului cu o comună

Referendumul este inițiat de primarul Buzăului, Constantin Toma.

Buzoienii trebuie să spună dacă sunt de acord cu unirea municipiului cu localitatea Țintești, ceea ce ar duce la o dublare a suprafeței orașului. Dacă referendumul va fi valid, Buzăul va ajunge al șaptelea oraș ca mărime din țară, peste Timișoara, Iași sau Craiova.

Actuala împărțire administrativă datează din 1968, scrie Mediafax.

Ilie Bolojan, preşedintele CJ Bihor, susţine referendumul

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a venit, miercuri, la Buzău pentru a susţine referendumul.

„În urmă cu cinci ani, am organizat un astfel de referendum. Să vă spun despre capcanele acestui referendum. Am încercat să unesc Oradea cu comuna Sânmartin. Am greșit pentru că mi-am canalizat cea mai mare energie pe comună. Acolo am obținut mai mult de jumătate plus unu din voturi și s-a respectat și prezența. În oraș nu prea am făcut campanie. Am crezut că orădenii vor înțelege ce înseamnă dezvoltare și că nu au cum să nu meargă la vot. Era nevoie de o prezență de 56.000 de orădeni la vot, acel minim 30%, și la vot au fost 53.000 de orădeni. Cei care s-au dus la vot au votat 99% cu Da. Din păcate, referendumul nu a fost valid din cauza lipsei prezenței la vot”, a zis Ilie Bolojan.

Liberalul a spus că, atunci când a făcut campanie pentru referendumul de la Oradea, se tot lupta să demonteze fake news-urile care apăreau, cum ar fi că oamenilor din respectiva comună li se vor mări impozitele, că nu vor mai putea crește animalele.

„Ştiu ce am păţit pentru că am jucat acum cinci ani în acest film şi am zis cu toată corectitudinea, fără vreun interes, fără chestiuni politice sau personale, merită sa fac acest lucru, să vin la Buzău, să susţin referendumul”, a mai declarat Ilie Bolojan.

„Nu o primărie dezvoltă un oraș, ci oamenii din acel oraș, firmele, investitorii. Dar ca oamenii să dezvolte orașul, contează și ce condiții le creează primăria. În funcție de acest lucru, oamenii pot dezvolta orașul mai repede sau orașul poate să rămână în urmă. Prin condițiile pe care le creează, o primărie poate să facă condiții propice pentru dezvoltare sau o poate întârzia. Nu vor veni veni firmele să investească în zonele în care nu au capacitatea să-și transporte produsele într-un timp fix. Investițiile în Vestul țării sunt mai mari decât în Est pentru că acolo sunt autostrăzi”, a mai spus Ilie Bolojan.