Rectorul Politehnicii, Mihnea Costoiu, reales Președinte Executiv al CESAER 

Astfel, Universitatea Politehnica din București continuă să reprezinte România în unul dintre cele mai importante foruri ale învățământului superior tehnic și al cercetării din Europa. Agenda reuniunii a cuprins subiecte precum: Strategia CESAER 2025, dezbateri cu privire la politicile publice propuse de Comisia Europeană, precum și alte subiecte de interes pentru viitorul asociației, dar și pentru învățământul superior din Europa.

”Trebuie să continuăm în mod activ dezbaterea privind tehnologiile emergente și inovatoare cheie pentru secolul XXI, concentrându-ne asupra modului în care universitățile își pot asuma responsabilitatea în jurul acestor tehnologii ca bunuri comune pentru umanitate în ansamblu. Îmi reiterez angajamentul personal de a mă implica în dezvoltarea Spațiului European al Cercetării (ERA). Luând în considerare evenimentele recente referitoare la Pactul pentru Cercetare și Inovare, ne îndreptăm eforturile către realizări tangibile care vor îmbunătăți ERA, menținându-l în același timp aliniat cu evoluțiile din Spațiul European al Educației (EEA)”, a declarat rectorul Universității POLITEHNICA din București, Mihnea Costoiu.

Membrii CESAER, colaborare cu mediul de afaceri și cu industria

Alegerea rectorului UPB în această poziție vine ca o confirmare a strategiilor inițiate în cadrul CESAER. În ultimi ani, Mihnea Costoiu a avut un rol activ în inițierea unui dialog constructiv care să structureze viziunea pentru viitorului universităților de știință și tehnologie, a demarat un exercițiu de calcul al costurilor reale pe care le implică programele de educație STEAM (Sciences, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) și a inițiat, la nivelul țărilor din Europa, o campanie care să susțină politicile de realocare a unui procent semnificativ mai mare din PIB pentru învățământ superior și cercetare. De asemenea, rectorul UPB a subliniat în acești ani necesitatea colaborării membrilor asociației CESAER cu mediul de afaceri și sectorul industrial pentru obținerea unor rezultate tangibile la nivel economic și social. În continuare, Strategia CESAER 2025 va susține aceste priorități și va continua să își asume implicarea în definirea de politici care vizează creșterea bugetelor alocate învățământului superior și cercetării.

CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research) este o asociație europeană de prestigiu ce reunește cele mai importante instituții de inginerie și cercetare avansată din Europa, cu accent pe politici publice în domeniile învățământului superior și cercetării. UPB este singura universitate membră CESAER din România.