Rectificare bugetară. Barna îi dă dreptate lui Cîțu: Mesajul premierului este unul firesc

Dan Barna a declarat că "lucrurile arată bine" în privinţa execuţiei bugetare la ministerele gestionate de USR PLUS, menţionând că mesajul transmis de prim-ministrul Florin Cîţu este unul firesc, scrie Agerpres.



"Lucrurile arată bine. La Ministerul Justiţiei avem o execuţie de 97 - 98%, la Sănătate 88%, la Transporturi suntem la 93%, la Fonduri este 70%, dar aici sunt elemente legate de programare şi de mecanisme de absorbţie. Deci, lucrurile sunt în bună stare, din punctul nostru de vedere. Mesajul premierului este unul firesc. Evident e o discuţie cu fiecare membru al Guvernului pentru a vedea cum stăm, unde există rezerve, dacă există rezerve, pentru a vedea ce sumă va avea pentru rectificare", a afirmat Barna, după şedinţa conducerii USR PLUS.



El a adăugat că rectificarea bugetară este un subiect care se discută cu fiecare ministru în parte.



"Am văzut şi eu postarea premierului, eu nu o citesc în cheia pe care aţi prezentat-o, este o postare absolut firească în care ne spune că, da, rectificarea bugetară este un subiect care se discută cu fiecare ministru în parte cum este şi logic să se întâmple", a explicat Dan Barna, întrebat în legătură cu faptul că premierul face referire la protocolul semnat în coaliţie, inclusiv în privinţa demiterilor şi demisiilor din Guvern.

"Este o discuţie în cadrul Guvernului"



Potrivit vicepremierului, până în prezent nu s-a discutat în coaliţie pe tema rectificării bugetare. "Este o discuţie în cadrul Guvernului deocamdată, pentru că abia săptămâna trecută ministerele au trimis fiecare execuţia bugetară şi necesarul", a indicat Barna.



Întrebat dacă un ministru care nu a cheltuit bugetul ar trebui să plece din funcţie, Barna a răspuns: "Nu aşa se analizează activitatea unui ministru şi a unui minister, trebuie văzute care au fost cheltuielile angajate, care este stadiul lor, care sunt motivele, după caz, se pot lua decizii, dar nu există un mercurial prestabilit - până la 50% rămâi, sub 50% pleci acasă, că nu are logică. Decizia se ia prin dialog, aşa cum s-au luat majoritatea deciziilor, aproape toate".

Mesajul lui Florin Cîţu





"Rectificarea bugetară începe cu o analiză a execuţiei bugetare pentru fiecare minister în parte. Articolul 56 (1) - Până la data de 25 iulie 2021, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate transmit la Ministerul Finanţelor o analiză a execuţiei bugetare pe primele şase luni faţă de programul semestrului I stabilit prin repartizarea pe trimestre, potrivit prevederilor articolului 48 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) - Pe baza analizei prevăzute la alineat (1), la prima rectificare bugetară din anul 2021 se pot ajusta bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma reprezentând diferenţa dintre programul semestrului I şi execuţia bugetară pe primele 6 luni. Rezultatele analizei execuţiei bugetare, analiză care nu are legatură cu protocolul, vor fi prezentate public. Ministerele care nu au cheltuit, în primele şase luni, banii pe care i-au cerut trebuie să vină cu argumente solide, să îmi ofere asigurări că execuţia bugetară se va îmbunătăţi în următoarele şase luni", a scris Cîţu, pe Facebook.