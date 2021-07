Burleanu, FRF: Becali e supărat că n-a reușit să ne cumpere, cum a făcut-o cu alții

Săptămâna trecută, Comisia de Disciplină și Etică a FRF l-a amendat pe Gigi Becali cu 30.000 de lei pentru jigniri la adresa arbitrilor în două dosare deschise de CCA. Patronul de la FCSB a continuat să aibă un discurs dur la adresa lui Răzvan Burleanu, spunând des despre președintele FRF că "se crede stăpân".

Întrebat despre ultimele declarații ale lui Becali, Răzvan Burleanu a avut o replică pe măsură.

"Comisiile sunt independente, iar acest lucru cred că l-ați văzut încă din 2014. De aceeași autonomie se bucură tot arbitrajul. Au fost două elemente extrem de importante pentru a întări această fundație de integritate. În ceea ce-l privește pe domnul Becali, cred că e supărarea unui om care n-a reușit să ne cumpere, așa cum a făcut-o cu alții.

Pe de altă parte, ar trebui să înțelegem că orice sistem presupune norme și reguli care trebuie respectate de toți participanții. Altfel, ar fi haos. Consider că e rolul oricărei federații să facă tot ceea ce poate pentru dezvoltarea regulamentelor cu impact la nivelul întregului ecosistem pe termen lung", a spus Burleanu, citat de Digisport.ro.

Gigi Becali, acuzaţii dure la adresa arbitrilor din Liga 1

"Recunosc că fac păcate acum, dar nu poți așa! Se greșește, greșesc oamenii, n-am nimic cu oamenii care greșesc, dar asta nu e greșeală! Mingea este în dreptul lui Vlad și ăla îl lovește pe Vlad în burtă, cum să dai 11 metri? Înseamnă că ești hoț! Nu vezi că îl împinge pe Miron? Ești hoț! Nu credeam că o să mai jignesc oamenii așa, dar nu pot suporta hoția! Camora a pus mâna pe minge în fața lui Istvan Kovacs și nu am primit penalty.

CFR nu poate să fie furată! E greu ca hoțul să fie furat, nu vreau să spun mai mult. Noi trebuia să avem șase puncte în plus față de CFR acum! Kovacs nu este arbitru de 2 lei să greșească, nu e prost, este experimentat. Fac păcate, dar n-am ce să fac! Popa a inventat 11 metri și după nu a văzut 11 metri la Miron. Nu mai pot, bă, să tac! Ce vină are Vassaras că e Kovacs hoț? Are și el o vină, că nu-l dă afară din arbitraj.

Nu știu cine face delegările. N-ai cum să inventezi un 11 metri dacă nu ești hoț. Vlad a fost lovit cu piciorul în stomac, cum să fie 11 metri? Nu mă interesează opinia lui Porumboiu, nu vreau să mă cert cu el. Nici când am făcut eu pușcărie nu se fura așa! Nu pot să intru într-un război cu toată lumea care cred eu că e implicată. Au pus din nou morișca în mișcare, nu știu cum, dar au făcut-o. Nu vreau să dau nume. Kovacs a furat și după a fost delegat imediat. Sunt atât de supărat de Kovacs și Popa, încât nu mă mai interesează nimic", a spus Gigi Becali, în cadrul emisiunii Digi Sport Special.