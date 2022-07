Râul Someș, la cel mai mic nivel din istoria măsurătorilor. A ajuns cu 112 cm sub media multianuală normală din această perioadă - Foto Pexels

Conform specialiștilor de la Apele Române, astăzi, potrivit măsurătorilor efectuate la ora 07.00, Someşul era la cota -112 centimetri, cu un debit de 21,2 metri cubi/secundă. Pe mâine se prognozează o scădere la -118 centimetri, iar debitul va ajunge la doar 16,6 metri cubi pe secundă. Record negativ absolut!

Din păcate, situația este critică. S-a depășit cu mult cel mai mic nivel înregistrat până în prezent, respectiv în octombrie 2019: -108 centimetri.

Și asta pe fondul secetei tot mai severe și a temperaturilor foarte ridicate. De altfel, reprezentanții Apaserv au făcut un apel către populație să folosească apa doar pentru treburile casnice și să nu o folosească pentru a-și umple piscinele sau pentru a uda culturile agricole, scrie presasm.ro

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit despre seceta pedologică care afectează culturile din acest an făcând o comparație cu anul 2002.

În cadrul unui interviu acordat jurnalistului Răzvan Dumitrescu, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit despre seceta din țară și modul în care Guvernul a gestionat, mai mult sau mai puțin, situația din teren.

”În primul rând am recoltat grâul, îl avem în adăpost, îl avem sub cheie, ne asigurăm nevoile de consum, avem și disponibilități pentru export. Ați văzut că avem culturi care sunt păstrate într-o stare de vegetație normală datorită irigațiilor, datorită condițiilor climatice, pentru că și în afara sistemelor de irigații sunt porțiuni de culturi unde vegetația este afectată, dar nu este oprită viața plantei și avem, evident, și situații grele, sunt de regulă în zonele care sunt în afara perimetrului irigabil, în zonele unde solul este nisipos.

Drenajul dă posibilitatea cantităților de apă care cad într-un anumit interval de timp pe areale scurte să pătrundă și să se piardă. Iată că la această secetă pedologică, din datele pe care ni le pun la dispoziție specialiștii, rezultă că nu avem nicio palmă de pământ în România, cu mici excepții, acolo unde sunt soluri mlăștinoase, care să nu fie afectată de seceta pedologică, dat fiind faptul că regimul pluviometric din acest an, din toamna și iarna precedentă, a fost un regim aspru”, a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Antena 3.

Precedentul secetei din 2002

Întrebat dacă în cariera sa de agronom a mai văzut o astfel de secetă, Petre Daea a spus că ”am mai avut în 2002”, când ”în toamnă, din cauza temperaturilor scăzute, am pierdut 500.000 de hectare de grâu din cauza înghețului și în primăvară și în vară, din cauza secetei, am pierdut un milion cinci sute de mii de hectare din două milioane cinci sute de mii de hectare. Situație foarte grea! A trebuit să mutăm din zona de vest, sud-vest a țării, din județul Bihor, din județul Satu Mare, din Arad, din Timișoara, care erau zone ce nu fuseseră atacate de cei doi factori de care am povestit, înghețul și seceta, a trebuit să aducem sămânță în Tulcea, în Constanța, în Ialomița, să însămânțăm suprafața fertilă a României”.

