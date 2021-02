Rareș Bogdan îi distruge amenințarea lui Dan Barna. Cine-i asigură ”spatele” lui Florin Cîțu: Sunt absolut convins

Rareș Bogdan a intervenit în această seară în direct la România TV unde a fost întrebat de către Lili Ruse dacă premierul Florin Cîțu are voie să schimbe un ministru de la USR dacă e nemulțumit de el.

”Premierul are o țară. Are în spatele lui votul popular dat președintelui României, care îl sprijină total, și voturile primite de PNL la aceste alegeri. Tot PNL-ul, plus președintele României se află în spatele premierului. Premierul nu trebuie să aibă decât viziune, și o are, și dorința de a face reforme. Și dorește să facă. Cine nu dorește cu adevărat să reformeze România și nu înțelege că România are nevoie de reforme va intra în coliziune cu cei care doresc asta. Și cu premierul, și cu mine, și cu președintele, sunt absolut convins. Eu sunt total convins că colegii noștri de coaliție vor dori și au venit la putere alături de noi pentru a face reformele necesare pentru această țară. Deocamdată nu se pune problema ca un ministru să fie schimbat. Eu pot să vă spun că ieri am fost la Florin Cîțu și am stat de vorbă cu el mai mult și vreau să vă spun că are niște idei ambițioase și un plan de reformă extrem, extrem de ambițios și de bine stabilit și sunt convins că colegii noștri din USR îl vor susține. Florin Cîțu se impune și sunt convins că va fi un premier la fel de puternic ca cei mai importanți trei premieri pe care i-a avut România în ultimii 30 de ani.”, a declarat Rareș Bogdan.

Elena Cristian: Se bate cu pumnul în masă

Elena Cristian, redactor șef DC Business, a reacționat în urma comentariilor făcute de Rareș Bogdan.

”Mie lucrurile îmi sunt foarte clare. Dacă într-o companie privată un angajat se duce public și spune: Dacă șeful meu vrea să schimbe pe cineva nu o să reușească niciodată, autoritatea acelui șef, acelei instituții, este redusă foarte mult. Angajații nu vor mai avea încredere în el și vor spune: Dacă nu mai are nicio putere, de ce să mai am încredere în el, oricum nu se atinge de mine? Sigur că pentru orice chestiune politică, în orice coaliție, este vorba de negociere, dar dacă ar fi fost o negociere, domnul Barna nu ar mai fi ieșit aseară la televizor să spună: Cîțule, nu te atingi de oamenii mei decât dacă vreau eu sau dacă vrem noi. Sigur că a fost o discuție, în special pe zona Sănătății, pe schimbarea domnului ministru Vlad Voiculescu și de aici a pornit probabil această reacție publică. I s-a spus că nu criteriile de performanță, sau lucrurile care ar trebui făcute, nici măcar programul de guvernare nu cântărește, dacă partenerul de coaliție nu vrea. Logic ar fi ca premierul să ceară șefului de partid: Domnule, acest ministru nu performează, nu a făcut treabă bună, dă-mi alt om. Sigur că nu poate spune Cîțu: Hai să îl schimbăm pe Voiculescu cu ”X”, dar poate propune și cere acest lucru cât mai repede ori i s-a spus că nu are nicio pârghie să o facă. Este clar că aici nu mai este vorba de negociere. Mi se pare că se bate clar cu pumnul în masă, iar eu chiar cred că PNL nu va schimba și nu va propune schimbarea niciunui ministru USR-PLUS”, a declarat Elena Cristian.

