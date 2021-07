Rareș Bogdan: Dacă nu rezolvăm problema, nimeni nu ne poate opri căderea! Dacă reușim, vom defila în 2024 la alegeri

Aglomerația de pe Valea Prahovei nici măcar nu mai reprezintă o știre. A devenit un fapt banal, iar nimeni nu face nimic. Oamenii stau ore întregi în trafic, iar autoritățile nu iau nicio măsură. Nu există weekend în care să nu aflăm că, potrivit Centrului Infotrafic, în acea zonă, traficul este intens.

Europarlamentarul Rareș Bogdan (PNL), prim-vicepreşedintele partidului, a comentat acest subiect.

”Valea Prahovei, Sâmbătă, ora 19.00, am plecat din Bucuresti la ora 17.00,……poveste rutieră fără sfârșit. Avem 3 ani in care sa demonstram ca se poate. Nu reușim nici noi, pe tobogan înainte…..nimic nu ne poate opri căderea. Dacă reușim, vom defila in 2024 la toate cele 4 rânduri de alegeri! 36 de luni de munca. Decolam sau Plecam! Simplu”, a scris Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, pe Instagram.

Staţiunile de pe Valea Prahovei, Platoul Bucegi, Munţii Bucegi şi Munţii Baiului, monitorizate de la bordul unui elicopter

Staţiunile de pe Valea Prahovei, Platoul Bucegi, Munţii Bucegi şi Munţii Baiului sunt monitorizate, în acest weekend, de la bordul unui elicopter, în având în vedere fluxul mare de turişti din zonă.



Potrivit datelor comunicate, sâmbătă seară, de Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Prahova, jandarmii supraveghează staţiunile montane în cooperare cu personalul IGAv al MAI.



"În perioada 24-25 iulie se desfăşoară 'Raliul Sinaia', etapă din Campionatul naţional de raliu în coastă. Staţiunile Sinaia, Azuga, Buşteni, precum şi Platoul Bucegi, Munţii Bucegi şi Baiului vor fi monitorizate de la bordul unui elicopter, de dimineaţa până seara, având în vedere fluxul mare de turişti din zona montană. În plus, survolarea aeriană are ca scop şi combaterea fenomenului ilegal de enduro şi offroad în ariile protejate, precum şi căutarea şi salvarea eventualelor persoane aflate în dificultate pe Valea Prahovei", a precizat sursa citată.