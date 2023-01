Rapid Bucureşti a pierdut al treilea meci de pregătire din Antalya. Giuleştenii revin la Bucureşti cu bilanţ pozitiv

Golurile au fost marcate de Mojmir Chytil (minutul 22) şi Vit Benes (minutul 66).



Antrenorul Adrian Mutu a început meciul cu următorul unsprezece: H. Moldovan - Onea, Săpunaru, P. Iacob, Fl. Ştefan - Kait, A. Ciobanu - X. Emmers, Al. Ioniţă II, Pănoiu - Dugandzic.



Pe parcursul întâlnirii au mai intrat la formaţia giuleşteană Luckassen, Dr. Grigore, Junior Morais, Sefer, Al. Albu, Crepulja, V. Costache, Cr. Ignat şi A. Crivac.



Rapid încheie astfel stagiul de pregătire din Antalya cu două victorii şi o înfrângere. În primele două meciuri, formaţia alb-vişinie a învins cu 3-2 pe Sariyer SK, formaţie din liga a treia turcă, şi s-a impus cu 3-1 în faţa formaţiei Kecskemeti TE, a doua clasată din prima ligă a Ungariei.



Lotul echipei bucureştene revine la Bucureşti în cursul zilei de sâmbătă.



FC Rapid va disputa primul meci oficial din 2023, vineri, 20 ianuarie, cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, de la ora 20:00, pe teren propriu, în cadrul etapei a 22-a a Superligii, scrie Agerpres.

Câte transferuri va face Rapid Bucureşti. Anunţul patronului Victor Angelescu

”Nu văd de ce ne-am grăbi să facem transferuri, nici nu s-a deschis perioada. E vreo regulă? E până la finalul lunii februarie fereastră de transferuri, vrem să aducem jucătorii în care avem încredere. Suntem în negocieri cu jucătorii pe care-i dorim.

În momentul de față, da (n.r. Rapid are interdicție la transferuri), dar nu e problema legată de bani. Până la finalul lunii decembrie, am fost pe toate căile de atac împotriva deciziei TAS, am pierdut și ultima cale de atac, urmează să plătim. Ultima plată e de vreo 600.000 de euro. Totalul, până acum, vreo 1.3 milioane de euro”, a declarat Victor Angelescu, într-un interviu acordat Digi Sport.

”Probabil că vom lua doi jucători, suntem în negocieri cu doi jucători. Sperăm să aducem doi jucători noi, pe partea ofensivă”, a spus Victor Angelescu.

Anterior, Marius Şumudică spunea că nu înţelege de ce Rapid nu face transferuri.

”La Rapid este un semn de întrebare. Este o enigmă. Se construiesc academii, se investesc bani, se plătesc anumite sume de bani pentru jucători de acum câțiva ani, este un proces pentru stemă, siglă și între timp echipa e în cantonament.

Echipa a avut evoluții peste așteptări, pentru mine, dar nu a realizat nimic. Calificarea în play-off, în anul centenarului, este un eșec pentru o echipă ca Rapid, dacă vor rămâne aici”, a spus Șumudică, într-o intervenție în direct în cadrul emisiunii Liga Digisport.

