Raphael Varane părăsește Real Madrid pentru Manchester United

Manchester United este gata să anunțe transferul campionului mondial cu Franța, Raphael Varane, după ce a evoluat 10 ani pentru Real Madrid. Conform Marca, fundașul central de 28 de ani este așteptat pe Old Trafford, anunț făcut de fostul jucător al diavolilor roșii, Rio Ferdinand.

Noul Manchester United prinde contur, după ani buni de derută

„Cred că a vrut să facă parte din noul mod de operare al Manchester United”, a transmis Ferdinand, vorbind de parcă contractele au fost deja semnate. „Noul proiect pe care îl avem în desfășurare, cu extinderea înțelegerii cu Ole Gunnar Solskjaer, cu venirea lui Jadon Sancho, cu talentul prezent la echipă” a fost atrăgător pentru francez, mai spune fostul fundaș central.

Parteneriatul cu Maguire este un aspect important. Harry a avut un turneu EURO excelent

„Să joci alături de Maguire după ce a făcut Harry la EURO ar juca la rândul său un rol. Cred că vede proiectul de la United mai bine decât proiectul de la Real Madrid în această clipă”, a continuat Rio Ferdinand. Când vine vorba despre calitatea lui Varane, discuțiile pot continua la nesfârșit. „A jucat în 14 finale și a învins în 14 finale”, mai explică veteranul.

Mentalitatea de învingător este atuul lui Varane. Dacă joacă un meci mare, poate gestiona situația

„Are pedigri. Are el mentalitatea de a câștiga? Da. A făcut-o în tricoul Franței, a făcut-o în tricoul lui Real Madrid”, mai spune Ferdinand. Beneficiile vor fi în general centrate pe parteneriatul cu Maguire. „Aduce o viteză în plus și aduce cunoștințe despre cum să învingi. Știe cum să evolueze în meciurile mari, cu miză. Nu îl scot din joc pe el meciurile mari. Are o calitate care nu poate fi pusă sub semnul întrebării, este cât de rapid se poate și marchează bine la om, de aceea cred că este bun pentru Maguire”, a conchis el.