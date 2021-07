Rafila, despre eșecul campaniei de vaccinare: Ne îndreptăm spre ratarea tuturor țintelor

Valul patru de Covid-19 va aduce cazuri grave și decese în România, declară Alexandru Rafila, deputat PSD și fost reprezentat al României la Organizația Mondială a Sănătății.

El vorbește despre un eșec al campaniei de vaccinare.

Alexandru Rafila atrage atenția, la RFI, că obiectivele din campania de vaccinare anti-Covid vor fi ratate în acest an, în România, citează Mediafax.

„În mod evident, ne îndreptăm, cel puțin în cursul acestui an, spre ratarea tuturor țintelor legate de acoperirea vaccinală, pentru că toată lumea spera să vaccinăm 10 milioane de persoane, măcar la începutul toamnei, dacă era să fim rezonabili. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă, iar lumea, în mod evident, fie nu a fost convinsă, fie a fost demobilizată să se vaccineze, prin anumite tipuri de mesaje care au fost transmise în această perioadă, în care situația din România a fost prezentată ca un mare succes, în condițiile în care în mod evident discutăm de penultimul loc din UE ca și număr de doze administrat la 100 de locuitori. Deci este clar că este un insucces și acest insucces a fost generat și de diverse declarații care au făcut referire la numărul de cazuri, care era singurul element important, nu și la acoperirea vaccinală", a declarat el.

Alexandru Rafila crede că valul patru va aduce cazuri grave și decese în țară

„E foarte greu să spun cum va arăta, dar în mod evident, el nu ne va ocoli. Vedem că acest număr de reproducere care a devenit și în România supraunitar, de circa o săptămână, va duce la creșterea numărului de cazuri (...). În multe țări în care există recrudescența pandemiei, trecerea de la câteva sute de cazuri pe zi la câteva mii de cazuri pe zi se produce într-un timp foarte scurt, de două-trei săptămâni, s-a întâmplat în Grecia, în Olanda.

Or eu am auzit-o pe doamna ministru că dânsa e pregătită, că de la sfârșitul valului trei pregătește intervenția sau reacția în cazul valului patru. Sper să fie și adevărat, pentru că valul patru dacă va veni, va duce în România unde acoperirea vaccinală este scăzută și la apariția de cazuri grave și la înregistrarea de decese, pentru că una este să apară un număr de cazuri într-o țară unde populația este vaccinată în proporție de 70% și altceva este să apară același număr de cazuri într-o țară în care populația este vaccinată doar în proporție de 30%, pentru că atunci, proporția de cazuri grave și de decese va fi mult mai mare în țara unde există doar această acoperire vaccinală de 30% și noi ne găsim într-o astfel de situație", a mai spus el.

Alexandru Rafila a reprezentat România la OMS din anul 2014, până în luna mai 2021.

Alexandru Rafila, totul despre OMS. Ce SALARIU are și cum a ajuns să reprezinte România

Întrebat cum a ajuns să reprezinte România la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), medicul Alexandru Rafila a spus povestea.

"E o poveste care a început în anul 2001, când m-am angajat la Ministerul Sănătății, eram la DSP. Biroul General al OMS e la Copenhaga și încet, încet, eu am fost inițial în delegații ale Ministerului Sănătății, am ajuns să și conduc delegațiile, atât la Adunarea Mondială a Sănătății care are loc anual la Geneva, cât și la Sesiunea Biroului Regional pentru Europa care e la Copenhaga. Am făcut lucrul ăsta pentru mai mulți ani.

Încet, încet, am ajuns să cunosc mecanismele de funcționare ale acestei Organizații și avantajele, dar nu cele personale, ci avantajele pentru statele membre ale Organizației care pot să beneficieze de expertiza tehnică care este esențială pentru designul unui sistem de sănătate corect.

Mie-mi pare rău că România nu a beneficiat mai mult de prezența mea spre exemplu în Biroul Executiv al OMS, pentru că sunt multe țări care au reușit modernizarea sistemelor de sănătate, utilizând expertiza organizației. Ulterior, în 2014, am aplicat pentru poziția de membru în comitetul permanent al OMS European. Există niște cerință de natură tehnică, adică CV-ul și experiența.. a fost un CV pe care l-am înaintat, a fost și recomandarea din partea Ministerului Sănătății, este normal, dar acel CV are un anumit punctaj în funcție de abilități și experiență. Am ocupat o poziție timp de 3 ani, mandatul s-a încheiat în 2017. În 2018 am aplicat pentru Comitetul Executiv al Organizației, acolo unde ajung câteva persoane din fiecare regiune, un total de 35 de membri la nivel mondial. Mandatul meu se va termina în luna mai 2021", a spus Alexandru Rafila, la Digi24.