Rafila, despre doza 3: Ca să ne înțelegem! Important este altceva

Alexandru Rafila a spus că pregătirile pentru următorul val al pandemiei trebuie să înceapă de urgență, pentru ca efectele să fie diminuate. Întrebat dacă are doza trei făcută, ministrul a răspuns astfel: „Eu am declarat acest lucru: am trecut prin boală în luna decembrie, anul trecut, și am făcut doza 1 în luna martie și doza 2 în luna aprilie. Nu m-am vaccinat cu doza trei.”

Ulterior, a făcut următoarele precizări: „Am un comentariu care e important. Noi discutăm despre doza trei în condițiile în care avem mai mult de 60 la sută din populație nevaccinată cu primele două doze. Prioritatea - și aceasta e poziția OMS - este de a vaccina cât mai mult din populație. Doza trei este foarte importantă pentru țările care au 70-80 la sută acoperire vaccinală, dar pentru țările cu 20-30 la sută importanța nu e pe primul loc pentru doza trei.”

Peste 65.000 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore, a anunțat, joi, CNCAV.

Astfel, din cele 65.173 de persoane vaccinate în ultimele 24 de ore, 16.810 au primit prima doză de vaccin, 23.472 pe cea de-a doua, iar 24.891 a treia doză.

7.684.979 de persoane au fost vaccinate până acum cu prima doză, 7.315.191 au schema completă de vaccinare, iar 1.444.469 au și doza a treia.

În ultimele 24 de ore au fost raportate 32 de reacții advese, iar de la începutul campaniei de vaccinare au fost înregistrate 19.345 de reacții advese.

CNCAV precizează că 201 reacții adverse sunt în curs de investigare.

Bilanț coronavirus. Numărul persoanelor infectate și al deceselor, în scădere

Până joi, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.771.887 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.663.637 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.104 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19).

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 424 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 55.829 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 24.11.2021 (10:00) – 25.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 212 decese (109 bărbați și 103 femei), din care 35 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 212 decese, 2 au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 7 la categoria de vârstă 40-49 ani, 21 la categoria de vârstă 50-59 ani, 47 la categoria de vârstă 60-69 ani, 81 la categoria de vârstă 70-79 ani și 54 la categoria de vârstă peste 80 ani.

195 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

Au fost raportate 35 de decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Bacău, Brașov, Brăila, Giurgiu, Mureș, Neamț, Tulcea și București, în lunile octombrie 2021 și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 177 de decese.

Din totalul de 212 pacienți decedați, 190 erau nevaccinați și 22 vaccinați. Cei 22 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 50-59 ani și peste 80 de ani. 21 dintre pacienții vaccinați care au decedat prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.859. Dintre acestea, 1.341 sunt internate la ATI. Dintre cei 1.341 de pacienți internați la ATI, 130 au certificat care atestă vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 132 sunt minori, 120 fiind internați în secții și 12 la ATI.