Rabla Clasic și Rabla Plus 2021. Ultimele informaţii pentru români

Administratia Fondului pentru Mediu vine cu informaţii despre programele Rabla Clasic și Rabla Plus 2021.

În cadrul Programului Rabla Clasic 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 19.628 persoane fizice și au fost achiziționate 8.860 autovehicule și 32 motociclete.

Prima de casare în cadrul Programului Rabla Clasic este de 7.500 de lei, aceasta putând fi cumulată cu ecobonusurile acordate pentru stimularea achiziționării autoturismelor cât mai puțin poluante, în funcție de tehnologia folosită. Ecobonusurile acordate sunt în valoare de 1.500 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO_2/km NEDC/105 g CO_2/km NEDC/124 g CO_2/km WLTP în regim de funcţionare mixt sau echipat cu motorizare GPL/GNC și 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou echipat cu sistem de propulsie hibrid.

În cadrul Programului RablaPlus 2021, s-au înscris la producători/dealeri auto, 3.606 persoane fizice și au fost achiziționate 359 autovehicule, dintre care 236 pur electrice și 123 electrice hibride.În cadrul Programului Rabla Plus, se acordă două tipuri de ecotichete, respectiv 45.000 de lei pentru mașinile pur electrice și 20.000 de lei pentru mașinile hibrid plug-in, transmite Administratia Fondului pentru Mediu.

Programele "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus" pentru acest an au demarat pe data de 26 aprilie





Potrivit datelor MMAP, "Rabla Clasic" 2021 are un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mult decât în 2020, ceea ce va permite achiziţionarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai puţin poluante.



Pentru acest an, a fost majorată atât prima de casare - de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, cât şi ecobonusul pentru tehnologia hibrid - de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, precum şi ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km - de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.



Suma maximă ce va putea fi decontată din costurile unei maşini noi prin "Rabla Clasic" poate ajunge la aproximativ 2.250 de euro, în condiţiile în care ecobonusurile pot fi combinate între ele şi adăugate la prima de casare, transmite Agerpres.