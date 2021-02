PUZ-urile din Bucureşti, suspendate un an. Alfred Bulai: E demenţă totală. Hai să fim sănătoşi la cap

PUZ-urile coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 vor fi suspendate pentru o perioadă de un an, conform unor proiecte de hotărâre adoptate în şedinţa de vineri a Consiliului General al Capitalei cu 29 de voturi "pentru" şi 23 "împotrivă".

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a formulat amendamente în urma cărora a fost modificată forma iniţială a proiectului, care prevedea suspendarea pentru o perioadă de trei luni.

"E o demenţă totală. E frumos gestul, apropo de primărie, că ai curaj să schimbi. Problema este că iarăşi există doar abordarea negativă. Hai să fim sănătoşi la cap. M-am uitat şi eu la tv, am mai fost şi prin occident. Nu am văzut aşa multă verdeaţă în New York, sunt blocuri lângă blocuri. În centrul Londrei nu vezi nici copaci, la noi chiar sunt.

A, că au zone verzi, au făcut parcuri, asta da. Şansa pentru Bucureşti nu e să dărâmi Bucureştiul. Să fim realişti. Nu o să dărâmi centrul. Dar hai să extindem Bucureştiul şi facem parcuri de cinci ori cât Herăstrăul. Că slavă Domnului, e tarla", a declarat Alfred Bulai pentru DC NEWS.

