Putoarea de la Sectorul 1. Subiectul despre care Ambasada Suediei nu face glume / video

În cadrul emisiunii ”Deferiţi mass-media” de la DCNewsTV, după ce Cozmin Gușă a ridicat 'problema Ambasadei Suediei', care a postat o glumă cu elicopterul aterizat forțat, joi, în Piața Charles de Gaulle din București, jurnalistul Val Vâlcu a spus că una lipsește.

'Despre putoarea de la Sectorul 1 nu fac o glumă?! Nu-i deranjează? Poate le ridică lor gunoiul separat!', a continuat jurnalistul Val Vâlcu.

Ulterior, Val Vâlcu a spus că 'l-a amețit pe pilot duhoarea. N-avea mască de oxigen, că a zis că zboară pe jos și l-a luat capul când a trecut peste munții de gunoaie.'

Elicopterul a aterizat de urgență, joi, în Piața Charles de Gaulle

Amintim că, joi, un elicopter al armatei americane care participa la un exercițiu militar a aterizat de urgență în Piața Charles de Gaulle din Capitală. Mai mulți stâlpi din zonă au fost afectați.

Decizia pilotului a făcut diferența, explică specialiștii, și a împiedicat producerea unei tragedii.

Dosar penal după aterizarea forțată

Procurorii Parchetului Militar au deschis un dosar penal, după aterizarea forțată a elicopterului militar American Black Hawk în Piața Charles de Gaulle din București.

„Am fost sesizaţi cu privire la acest eveniment, astfel încât s-a deschis o cauză penală în care se fac cercetări cu privire la cele întâmplate”, a declarat colonelul magistrat Florin Bobin, procuror militar.

Reprezentanții Ambasadei au transmis că urmăresc îndeaproape evoluția acestui caz.

„Ambasada SUA este conștientă de incident și urmărim îndeaproape evoluțiile. Înțelegem că nu au existat răniți. Lucrăm alături de partenerii noștri români pentru a rezolva situația și vom furniza informații actualizate pe măsură ce vor deveni disponibile”, au transmis cei de la Ambasada SUA, conform Mediafax.

Problema gunoaielor din Sectorul 1 persistă

În aceeași zi, joi, 15 iulie, Tribunalul București a stabilit că este nefondată cererea de judecată pornită de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, împotriva companiei Romprest, transmitea Antena 3. Este o primă bătălie pe care compania o câștigă în fața Primăriei Sectorului 1.

Așadar, instanța a decis că prețurile practicate de Romprest în perioada 2016-2019 în relația cu Primăria au fost corecte.

Amintim că primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a declarat, recent, că a convenit cu primarii din Capitală să înfiinţeze cât mai repede Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Bucureşti.

'Am organizat la Primăria Sectorului 1 o întâlnire cu: ministrul Mediului, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Mediu, Comisarul General al Gărzii Naţionale de Mediu, Prefectul Municipiului Bucureşti, Primarul General al Municipiului Bucureşti şi toţi primarii de sector din Capitală pentru a rezolva situaţia critică a deşeurilor. Am convenit să înfiinţăm cât mai repede Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Bucureşti. În cadrul asociaţiei ne propunem demararea de urgenţă a proiectelor de înfiinţare a unui nou depozit ecologic pentru deşeuri nepericuloase ce va deservi Bucureştiului, precum şi a unor staţii de tratare a deşeurilor. În acest moment Capitala nu prea mai are unde să arunce gunoiul, pentru că principala groapă de gunoi a fost închisă', a precizat Clotilde Armand.

'Criza din Sectorul 1 se poate repeta oricând în alte sectoare şi nu cred că îşi doreşte nimeni asta', a adăugat Clotilde Armand.