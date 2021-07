PSD îl acuză pe Cîţu de dezinformare: "Fals grosolan legat de salarii"

"PSD denunță dezinformarea făcută - în cunoștință de cauză! - de către premierul Florin Cîțu cu privire la așa-zisa creștere a salariului mediului pe economie, în baza căreia acesta proclamă o falsă îmbunătățire a nivelului de trai din România. Acest fals grosolan este de altfel constatat cu ochiul liber de fiecare român atunci când se uită în portofel după ce achită cheltuielile necesare pentru traiul curent.

În realitate, Institutul Național de Statistică a subliniat că datele raportate cu privire la evoluția câștigului salarial din România au fost afectate 'în contextul situației cauzate de pandemia COVID-19', iar 'datele statistice infra-anuale, operative, pot prezenta un grad de fiabilitate, acuratețe, completitudine și comparabilitate mai redus'. În acest sens, INS subliniază că 'în câștigul salarial mediu lunar sunt cuprinse și sumele plătite salariaților pentru șomajul tehnic'.

Altfel spus, Cîțu se laudă cu o creștere a salariului mediu prin raportare la indemnizația de șomaj tehnic care s-a acordat anul trecut în timpul stării de urgență și care reprezenta doar 75% din salariul de bază.

Prin urmare, dacă se face abstracție de această diferență de 25 de puncte procentuale, care a existat anul trecut, în cazul salariaților care au fost nevoiți să intre în șomaj tehnic din cauza pandemiei, s-ar observa că evoluția reală a salariilor din România a avut un parcurs negativ, iar veniturile românilor au rămas cu mult în urma inflației galopante provocată de guvernarea Cîțu", transmite Partidul Social Democrat.

Cîţu: Salariul mediu lunar a crescut mult mai rapid în 2021 faţă de rata inflaţiei

Premierul Florin Cîţu susţine că, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică şi BNR, salariul mediu lunar a crescut "mult mai rapid" în acest an faţă de rata inflaţiei şi, ca urmare, s-a majorat puterea de cumpărare.



"Salariul mediu net lunar a crescut în 2021 mult mai rapid decât rata inflaţiei. În fiecare lună. Asta înseamnă că fiecare leu câştigat în plus de români are o valoare mai mare (cumpără mai multe bunuri). Ca să înţeleagă şi psd-iştii: aşa creşte puterea de cumpărare", a scris Cîţu, joi, pe Facebook.