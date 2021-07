PSD, ”concert” la DNA. Ciolacu: Ei au voie să facă spectacole, dar să-i înjure n-au voie decât 500

Marcel Ciolacu, liderul PSD, s-a aflat miercuri seara în direct la România TV unde, alături de analistul politic Bogdan Chirieac și Victor Ciutacu, au discutat despre restricțiile impuse în pandemia de coronavirus și măsurile viitoare pe care ar putea să le ia actualul Guvern.

”Vă reamintesc că PSD are cel mai mare număr de aleși locali din România. Ce nu înțeleg eu personal este ce au cu oamenii din acele comunități. O să stau de vorbă cu colegii mei să găsim formula legală adecvată pentru un protest pentru că am înțeles că au voie concertele cu până la 75.000 de oameni în spațiul liber, dacă sunt vaccinați. Ei bine, e prevăzut în Constituție, e un drept al omului să poată merge la un concert, nu poți să îl restricționezi în funcție de cum dorești tu. La congresul PNL am înțeles că sunt 5.000 de oameni, în sală. Au voie să facă. Știți câți oameni au voie să se prezinte la miting în Piața Victoriei? 500. Deci ai voie să faci concerte cu 75.000 de oameni, ai voie să faci congrese de mii de oameni într-o sală închisă, dar să vii să protestezi împotriva Guvernului nu ai voie decât 500. Atunci o să am o discuție cu colegii mei ca în cazul în care rămâne această aberație să le propun să facem un congres al PSD-ului în față la Cotroceni. Dacă avem voie congrese cu număr mai mare de oameni, atunci facem congrese sau concerte, dacă avem voie. E evident că e un pariu necâștigat de către actualul Guvern și vechiul Guvern, al domnului Orban, în ceea ce privește vaccinarea. Nu ai voie la mall dacă nu ești vaccinat. Bă da cine ști tu să îmi spui dacă am voie sau nu? (...) A fost șpaga mai bună la vaccinuri decât la teste? Iese ministra Sănătății și spune că valul patru s-ar putea să fie grav. Vine CNSU și spune că sunt anunțate relaxări. Păi cine mai înțelege ceva? Nimeni. Dar noi suntem incompetenți și am ciordit de la vaccinuri și nu am luat și teste și spunem acum că nu vă lăsăm să intrați în mall”, a declarat Marcel Ciolacu.

”Concert” în față la DNA

Întrebat de Ciutacu dacă PSD va face un ”concert” în față la DNA în cazul în care instituția ”nu se mișcă mai repede pe ce s-a întâmplat” și cu privire la posibile fraude, Marcel Ciolacu a răspuns:

”Dacă așa am spus, s-ar putea să facem concert. Dacă nu putem să facem mitinguri cu mai mult de 500 de persoane. Ei au voie să facă spectacole și mitinguri, dar lumea să vină să îi înjure și să spună că așa nu se mai poate trăi în România, nu au voie decât 500”, a mai completat Ciolacu.

Bogdan Chirieac, analist politic, a intervenit în cadrul discuției.

”În Guvernul acesta am auzit foarte multe aberații. În România s-au anulat drepturile. Un fost ministru al Justiției ne-a spus că drepturile sunt un lux”, a declarat Bogdan Chirieac.

Noi măsuri de la 1 august

Noi măsuri de relaxare pentru organizarea și desfășurarea unor evenimente au fost adoptate de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Acestea vor intra în vigoare de la 1 august.

