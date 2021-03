PSD Bucureşti cere demisia lui Nicuşor Dan şi Clotilde Armand. Mesaj pentru liberalii din consilii. "Nu vă mai lăsaţi dominaţi de neomarxişti"

"Alegerile locale din 2020 au însemnat pentru București o polarizare a celor care vor să distrugă împotriva celor care vor să construiască! Ura, atacurile, minciuna, demagogia au fost principalele teme de campanie ale alianței de dreapta, impuse violent în spațiul public. În contrapartidă, oferta PSD, bazată pe certitudini, programe viabile si realizări incontestabile. Totul prezentat calm, fără surle și trâmbițe. Știm cu toții finalul.

Chiar dacă politic PSD a câștigat alegerile, într-o perioadă dominată de PNL la nivel central, pierderea controversată a primăriilor de sector și în special a primăriei generale a oferit ocazia perfectă pentru ca dreapta să-și intensifice atacurile mediatice și agitația în online. În numele unei așa zise victorii a dreptei, o alianță care a răsuflat în mod artificial încă din prima zi. Adevărul era însă cu totul altul: cele două partide aliate, USR si PNL, se înscriseseră deja pe drumuri separate, așa cum fuseseră mereu, chiar dacă în public păreau grăbite să-și asume meritele unui succes comun", a scris Alexandru Hazem Kansou pe Facebook.

"Demonizarea în online, principala specializare a USR"

"Consecința logică a acestor conflicte, care se văd și mai evident in alianța de guvernare, a fost politizarea excesivă a ședințelor de consiliu local sau general! Primăriile de sector si primăria generală au devenit teritorii de luptă la baionetă pentru consilierii PNL si USR, mulți dintre ei indivizi fără experiență, fără realizări personale, frustrați și plini de ură.

In acest haos generalizat, cu primari fără proiecte, șantajați cu demonizarea in online, principala specializare a USR, cu un PNL dezorientat si lăsat neasistat de liderii care se luptă acum pentru putere in partid, PSD rămàne singurul partid care empatizează cu cetățenii.

Sunt nenumărate cazurile când o facțiune din alianța "de dreapta" a blocat proiecte de dezvoltare a Capitalei. Și suntem abia la începutul celor 4 ani de mandat.

Administrația Bucureștiului nu poate continua așa! PSD București solicită o analiză atentă la nivelul fiecărui sector pentru a debloca proiectele din consiliile locale", a mai scris secretarul general al PSD Bucureşti.

Clotilde Armand şi Nicuşor Dan, invitaţi să renunţe la mandate

"De asemenea, acolo unde guvernarea locală se dovedește a fi o luptă fără sfârșit cu rezultate dezastruoase pentru cetățeni, așa cum este la sectorul 1 si la primăria generală, facem un apel la rațiunea celor doi primari să renunțe la mandate! Încă nu este prea tarziu să dea dovada de demnitate si să recunoască faptul ca nu sunt pregătiți si nu pot face față posturilor pe care le dețin acum. De altfel, la sectorul 1, se va vedea în scurt timp că primăria a fost câștigată prin fraudă și asta va demonstra cum așa zisii salvatori ai Bucurestiului sunt chiar hoții de care vorbeau in campanie", a continuat el.

Mesaj pentru liberali. "Nu vă mai lăsaţi dominaţi de neomarxişti"

"PSD București face un apel și la membrii PNL, două partide care s-au respectat în toate luptele politice duse in ultimii 30 de ani. Reveniți la politica decentă, nu vă mai lăsați dominați de neomarxisti, analizați si o să vedeți că vă îndreptați spre dezastru! Detașați-vă de jocurile de poker făcute de Orban, Cîtu si Violeta Alexandru! PSD București va continua să promoveze proiecte care sunt in beneficiul cetățenilor. Vom rămâne alături de oameni și de nevoile lor!", a concluzionat Alexandru Hazem Kansou.