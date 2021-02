Protestatar, pus la pământ și încătușat de jandarmi. Christian Ciocan: NIMENI nu este mai presus de lege. Respectul nostru față de ofițerii Armatei Române

Un bărbat care a protestat ieri în fața Parlamentului susține că a fost agresat fizic de către jandarmi. El ar fi ofițer al Armatei Române. Christian Ciocan susține că a analizat acest caz la nivelul Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România.

"Am văzut că a apărut în spațiul public un domn în vârstă care este prezentat drept ofițer al Armatei Române care a fost aseară încătușat și sancționat de jandarmi. Am analizat la nivelul Federației, am discutat chiar în această dimineață cu președintele Ionel Babuș și punctul nostru de vedere este următorul. România în anul 2020 a trecut printr-o perioadă unică în ultimul secol și anume contextul epidemiologic care a impus anumite măsuri. Această pandemie a venit pe un anumit fond, sistemul legislativ ale statelor sunt cele pentru condiții de normalitate, dar cu toate astea România s-a adaptat. În atare condiții, pe principiul de bază că în România trebuie respectată fiecare persoană, sigur că s-au luat anumite măsuri.

Aseară am văzut un eveniment în care doi jandarmi caută să legitimeze o persoană pentru că a participat la protest, nu a purtat mască de protecție și în aceste condiții voiau să îl sancționeze. Sigur, că urmare a filmării, impactul emoțional intră pe o altă zonă, dar mesajul pe care vrem noi să îl transmitem este că oricine, indiferent despre cine este vorba în această țară legea trebuie respectată, și de jandarmi, și de cetățeni, și de persoanele care sunt terțe părți într-un asemenea eveniment pentru că dacă nu vor fi respectate regulile se ajunge la un soi de anomalie socială. În contextul epidemiologic actual, lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple."

Respectul față de ofițerii Armatei Române

Christian Ciocan susține că în acest caz trebuia să se țină cont de faptul că bărbatul este ofițer al Armatei Române, menționând că "trebuie făcută diferența între contravenția ca atare, dacă a existat,și această calitate de ofițer".

"Pe de altă parte, trebuie de făcută diferența dintre calitatea de ofițer al Armatei Române și contravenția săvârșită. Aici afirmăm în mod explicit și în plan personal, dar și ca reprezentant al Federației. Respectul nostru față de ofițerii Armatei Române, față de militarii care compun Corpul Armatei Române, este unul total, este desăvârșit. Armata Română este diferită de orice altceva, într-un sens pozitiv. Armata Română este în acest moment în teatrele de operații nu numai a păcii în România, dar și a păcii în UE, de asemenea, pentru menținerea unei stări de normalitate alături de partenerii noștri din Alianța Nord-Atlantică în zonele, în care izbucnesc focare de conflict în lume.

Revenind, mai spun o dată, respectul nostru față de ofițeri este unul total pentru că nimic nu se compară cu această profesie. De aceea trebuie făcută diferența între contravenția ca atare, dacă a existat,și această calitate de ofițer. Mai mult decât atât, trebuie să se înțeleagă că și jandarmii, și pompierii sunt supuși ale statului Român, sunt practic tot forțe militare, există o castă, o camaraderie, dar această camaraderie se respectă până la porțile încălcării legii, până la porțile contravenției sau infracțiunii.", a puncta Christian Ciocan.

"Nimeni nu este mai presus de lege"

Christian Ciocan susține că pentru a se face lumină în acest caz, sunt necesare verificări din partea organelor competente care să stabilească dacă jandarmii au acționat conform procedurilor, dar și dacă ofițerul a încălcat legea și nu a purtat mască de protecție.

"În fapt, ceea ce trebuie lămurit acum este să se clarifice dacă s-a produs sau nu un eveniment, dacă s-a acționat în conformitate cu prevederile legale și procedurile, așadar cercetarea trebuie făcută de toate părțile. Mai mult decât atât trebuie de luat și niște măsuri în conformitate cu legea, indiferent de cine a greșit, tocmai pentru ca să se arate că legea este respectată și principiile care trebuie să conducă națiunea pe diferitele sale caste naționale sunt principii și nu sunt doar vorbe în vânt.

Cred că ministrul Bode va dispune verificări în acest sens și vom avea un punct de vedere în acest caz. Acesta este și poziția președintelui Babuș, dar și a Federației: "Nimeni nu este mai presus de lege.", a mai spus Christian Ciocan în exclusivitate pentru DC NEWS.

"