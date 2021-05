Nicolae Istudor a vorbit, în direct la DC News TV, despre faptul că termenul de evaluare a şcolilor doctorale nu mai poate fi amânat iar cei responsabili trebuie să acţioneze în acest sens. Totodată, rectorul Academiei de Studii Economice a vorbit despre efectele pozitive pe care le va avea aplicarea acestei măsuri în rândul celor interesaţi.

”E lege, iar unde-i lege nu-i tocmeală!”

"Ştim cu toţii, şi nu trebuie să ne facem că am uitat, că tot prorogăm un termen de evaluare a şcolilor doctorale şi nu e bine. Un ultim termen, aşa cum am înţeles eu nu ştiu dacă mai e posibil să prorogăm după 31 decembrie 2021 şi, ca atare, am avut dezbateri şi la Consiliul Naţional al Rectorilor şi am spus că e nevoie de o astfel de evaluare? E nevoie, că e lege, iar unde-i lege nu-i tocmeală, dar la fel de adevărat e că un principal motiv pentru care ar trebuie măcar să începem evaluarea şcolilor doctorale – şi vreau să vă spun că Academia de Studii Economice a încărcat pe platformă toate rapoartele de autoevaluare şi a şi plătit 319.000 de lei,taxele pentru evaluare – va trebui să facem acest lucru pentru că, astfel, vom acorda o credibilitate mai mare diplomelor în rândul celor care sunt interesaţi. La fel de adevărat e că noi, Academia de Studii Economice, solicităm în fiecare an din rândul ministerelor, instituţiilor statului şi marilor organizaţii private propuneri de teme de doctorat şi de cercetare pentru cadrele didactice", a atras atenţia Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice, în cadrul conferinței “Responsabilitatea socială a universităților din România”, organizată de către DC News Media Group, trust media din care fac parte DCNews TV, DCNews, DCMedical, DCBusiness, StiriDiaspora.ro, Spectacola.ro, precum şi DefenseRomania.ro.

Evenimentul se desfășoară vineri, 21 mai 2021, în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Clădirea Corp A - Rectorat, Aula P. S. Aurelian, parter, B-dul Mărăști nr. 59, Sector 1 (intrarea din B-dul Mărăști), începând cu ora 11.00.

VIDEO: