Propunerile de modificare a Codului Fiscal în industria de IT produc deja efecte. Ar putea exista potenţiale blocaje în demersul de digitalizare, potrivit unei companii de profil

Propunerile privind modificarea Codului Fiscal aplicabil industriei de IT produc deja efecte, cu toate că nu au intrat în vigoare, iar potrivit unei companii de profil, curând se va produce o nouă reajustare a pieţei, cu potenţiale blocaje în demersul de digitalizare a companiilor din România.

Totodată, măsurile propuse vor genera profituri mai mici pentru firmele de software şi servicii IT.

'Programatorii au început deja, preventiv, să ceară fee-uri mai mari cu aproximativ 10%, iar companiile din software şi servicii încearcă să transfere, mai departe, aceste costuri la clienţi. Contextul, însă, la nivel de piaţă locală, dar şi globală, este unul de restrângere a activităţii şi a bugetelor în IT, nicidecum de disponibilitate pentru creşteri de costuri pe proiecte. Mai mult, în ultimul an, companiile au renunţat la proiecte neesenţiale şi, astfel, a devenit tot mai greu pentru firmele de servicii IT să acceseze proiecte noi', a declarat Mihai Filip, CEO Oves Enterprise.

Acesta a menţionat că nu este exclus un nou blocaj al pieţei IT, în care companiile îngheaţă proiecte şi păstrează bugete.

În lipsa proiectelor pe piaţa locală, sau a proiectelor slab plătite, tot mai mulţi programatori îşi vor căuta proiecte pe mai mulţi bani în afara României, şi orientându-se către ţări cu taxe mai mici şi cu stabilitate mai mare, cum este Moldova, spre exemplu, unde taxele sunt plafonate la 8% pentru următorii 10 ani, precizează sursa citată.

'Multe companii nu vor reuşi să păstreze developerii cu experienţă implicaţi în proiecte. Iar situaţii precum renunţarea la talentele cu fee-uri ridicate, în acord cu skill-urile, şi recrutarea unor angajaţi mai puţin experimentaţi şi mai ieftini, aşa cum s-a întâmplat la Google US, de exemplu, vor fi tot mai frecvente. Firmele de IT vor putea absorbi această creştere a fee-urilor doar dacă piaţa îşi va reveni din toamnă. Dacă nu, trebuie să găsim soluţii. Este însă sigur că, acum, clienţii nu vor creşte bugetele, iar digitalizarea în business în România va încetini', a subliniat Mihai Filip.

Potrivit comunicatului companiei, modificările fiscale referitoare la industria IT presupun introducerea unui impozit pe venit de 10% pentru programatorii cu venituri de peste 10.000 de lei pe lună. Alte propuneri vehiculate în spaţiul public vizează majorarea impozitului pe dividende de la 8% la 10% şi un impozit pe venit în creştere la 3%, de la 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri peste 300.000 lei şi desfăşoară activităţi pe CAEN: 5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator, 5829 - Activităţi de editare a altor produse software, 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă, 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei.

Oves Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, înfiinţată în 2015 la Cluj-Napoca. În prezent, 80% din cifra de afaceri a companiei este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenţei artificiale şi big data. OVES Enterprise are, în prezent, peste 200 de angajaţi şi birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite şi SUA, potrivit Agerpres.

