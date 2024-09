Profilul lui Jozef Síkela, posibil viitorul comisar al UE pentru Parteneriate Internaționale. Rolul pe care îl va juca la nivel global

Dacă există o experiență comună pentru Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și Jozef Síkela, ministru al Industriei și Comerțului în Cehia, aceasta este aceea de a fi împins în prăpastie.

În primii trei ani în calitate de președinte al Comisiei Europene, începând din 2019, von der Leyen a condus UE printr-o pandemie și prin invazia totală a Rusiei în Ucraina. În ceea ce îl privește pe Síkela, în câteva săptămâni la conducerea președinției rotative a UE în a doua jumătate a anului 2022, fostul ministru ceh al Industriei a trebuit să încheie un acord la nivelul întregului bloc, în timp ce prețurile la energie au crescut la niveluri record, provocând temeri legate de o criză mortală a aprovizionării.

Această experiență l-a propulsat acum pe Síkela - bancher și relativ nou venit în politică - în echipa Ursulei von der Leyen, unde va supraveghea parteneriatele internaționale cu aliații UE. Sarcina sa principală: promovarea programului de dezvoltare a infrastructurii Global Gateway, în valoare de 300 de miliarde de euro, răspunsul Europei la strategia chineză Belt and Road.

După ce Síkela a ratat posturile râvnite în domeniul comerțului și al energiei, pe care ar fi fost înclinat să le câștige, von der Leyen a insistat că nominalizarea sa nu a fost o retrogradare, argumentând că Global Gateway „include toate acestea și chiar mai mult”.

Pentru mulți din Bruxelles, aceasta este o veste bună. Acolo, Síkela este văzut ca un negociator harnic, competent din punct de vedere social și perspicace, cu o vastă experiență în afaceri.

„Sunt foarte mulțumit”, a declarat un înalt funcționar din cadrul departamentului de parteneriate internaționale al Comisiei, care, la fel ca alții intervievați pentru acest articol, a beneficiat de protecția anonimatului pentru a vorbi liber.

„Exact CV-ul, profilul și personalitatea de care avem nevoie”, a spus oficialul, adăugând că Síkela ar putea fi ”un upgrade” pentru departamentul care supraveghează Global Gateway.

Acasă, însă, bilanțul lui Síkela este mai amestecat, cei care îl cunosc descriindu-l drept un șef exigent.

„Este un om care nu a fost niciodată obișnuit să stea într-un colț. Jozef este un om ambițios care s-a dovedit a avea succes și a fost întotdeauna foarte conștient de acest lucru”, a declarat unul dintre foștii colegi ai lui Síkela din sectorul bancar ceh.

În același timp, numirea lui Síkela poate oferi, de asemenea, o idee despre abordarea schimbătoare a Ursulei von der Leyen față de alianțele internaționale pe parcursul viitorului său mandat de cinci ani, în special în regiunea Asia-Pacific și în fosta sferă de influență a Rusiei.

„Întregul Guvern ceh poate fi numit practic anti-chinez”, a declarat Krzysztof Dębiec, membru senior al think tank-ului Centre for Eastern Studies, argumentând că această poziție ar fi putut să îl ajute pe Síkela să obțină postul, în timp ce von der Leyen are în vedere o abordare mai asertivă față de Beijing.

Potrivit unui oficial taiwanez căruia i s-a acordat protecția anonimatului pentru a vorbi, este logic din punct de vedere geopolitic ca un ceh să se ocupe de instrumentul strategic și financiar al UE împotriva inițiativei de investiții masive a Beijingului.

„Taiwanul și Republica Cehă au lucrat extrem de bine împreună, în special în timpul președintelui Petr Pavel. Nu avem nicio îndoială că noul comisar va avea o viziune clară asupra influenței Beijingului în Sudul global”, a declarat oficialul.

Forjat la Bruxelles

Síkela nu a avut un început ușor la Bruxelles.

În iulie 2022, când Praga a preluat președinția Consiliului UE - ceea ce i-a conferit lui Síkela sarcina de a negocia discuțiile pe teme energetice - prețurile la gaze au depășit 300 de euro pe megawatt-oră, cele mai mari înregistrate vreodată, ca urmare a întreruperilor de aprovizionare orchestrate de Rusia.

În timp ce cele 27 de capitale ale blocului se contraziceau cu privire la modul în care să răspundă, cu o propunere de plafonare a prețurilor la importurile de gaze prinsă în impas timp de luni de zile, Síkela a depus toate eforturile pentru a găsi un consens.

Organizând opt reuniuni ale miniștrilor Energiei - cele mai multe din istoria UE - Síkela a devenit cunoscut pentru sloganul său emblematic: „Vom convoca atâtea Consilii pentru Energie câte sunt necesare”. Până în decembrie, a fost încheiat un acord, iar prețurile la energie au scăzut treptat.

În toată această perioadă, Síkela a fost „extrem de profesionist, a avut contacte excelente cu alți miniștri și a avut bune abilități informale în ... a-i convinge să facă ceea ce este mai bine”, a declarat un diplomat UE, care a fost adesea în cameră cu ministrul ceh și cu omologii săi la acea vreme.

„El personal a luat stiloul și a început să redacteze (n.r. modificări juridice)”, a spus diplomatul. Pentru un ministru, „acest lucru este foarte neobișnuit”.

Síkela a ieșit din președinția cehă cu „o mulțime de contacte la Bruxelles”, a declarat un al doilea diplomat UE, și mai presus de toate cu „o bună reputație după modul în care a gestionat criza energetică”.

Potrivit lui Andreas Treichl, fost director general al băncii austriece Erste Group, care a lucrat cu politicianul ceh timp de aproape două decenii, o parte din succesul său în încheierea de acorduri se datorează combinației dintre abilitățile lui Síkela de a relaționa cu oamenii și o etică a muncii impresionantă.

„Este foarte muncitor”, dar și ”foarte sociabil, foarte vesel și de obicei bine dispus”, a spus Treichl, ”și extrem de bun în a cuceri oamenii”.

Șeful băncii își amintește cum în 2017 el și Síkela au discutat despre strategie la o friptură de porc și beri în orașul balnear ceh Karlovy Vary până la ora 3 dimineața, înainte de a se trezi pentru a face exerciții fizice și a lucra din nou la ora 6 dimineața a doua zi. „Este cineva cu care poți lucra bine și cu care te poți și distra”, a spus el.

Cu toate acestea, un al treilea diplomat al UE a declarat că abordarea lui Síkela, care se bazează pe toate armele, înseamnă că acesta „poate fi exigent” uneori. De asemenea, el „se bazează adesea pe sfaturile unui cerc apropiat și loial” pentru deciziile importante.

Patrik Pražák, unul dintre foștii angajați ai lui Síkela la banca cehă Česká spořitelna, a fost de acord. Fostul său șef este „destul de exigent”, a spus el, dar și „foarte orientat spre rezultate” și „nu este un micromanager”.

„A fost unul dintre cei mai buni șefi pe care i-am avut vreodată”, a mai spus fostul angajat al lui Síkela.

Parteneriate Internaționale

Síkela se confruntă acum cu o ascensiune abruptă pentru a pune în valoare aceste competențe și experiență.

Inițial legat de portofoliul comercial mai larg - care a revenit în schimb lui Maroš Šefčovič din Slovacia - operatorul ceh este acum legat de Parteneriatele Internaționale, un departament redenumit din Cooperare pentru Dezvoltare în prima Comisie a Ursulei von der Leyen.

Judecată doar pe baza vizibilității, misiunea ar putea fi interpretată ca o retrogradare, deoarece INTPA, așa cum este cunoscut la Bruxelles, nu este nici un domeniu politic exclusiv al UE, nici unul prestigios. Cu toate acestea, având în vedere că acordurile de liber schimb devin din ce în ce mai greu de încheiat, importanța investițiilor UE în schimbul accesului la materii prime esențiale va crește.

„Are experiență în comunicare și negociere ca ministru al Comerțului, este obișnuit să dezvolte relații cu țări terțe”, a declarat un oficial european din domeniul comerțului. Acest lucru va fi cu siguranță util atunci când va discuta cu guverne atât de diverse precum Albania, Namibia sau Malaezia.

Global Gateway se află la intersecția dintre diplomație și sectorul privat, deoarece fondurile sale vor proveni doar parțial din UE și din țările membre. Companiile care au nevoie de porturi, infrastructură digitală sau energie curată vor trebui să fie seduse să plătească restul.

La Praga, fostul șef al industriei cehe are un bilanț mai amestecat.

În contrast cu activitatea sa de la Bruxelles, „acasă, în mod paradoxal, a reacționat cam târziu” la criza energetică de acum doi ani, a declarat analistul Dębiec, determinând biroul primului ministru să preia controlul asupra eforturilor de a reduce creșterea facturilor. La începutul anului 2022, prețurile la electricitate - strâns legate de aprovizionarea cu gaze - au crescut în Republica Cehă mai mult decât în orice altă țară din UE.

Iar aceasta este exact zona de confort a lui Síkela. „Este cineva care înțelege companiile”, a declarat Markus Beyrer, director general la Business Europe.

În același timp, el va fi „probabil cel mai mult amintit” acasă pentru că a sprijinit preluarea de către stat a operatorului ceh de conducte de gaze Net4Gas, a declarat Dębiec. În timp ce Síkela a susținut că mișcarea a fost „avantajoasă din punct de vedere economic” și că va asigura securitatea energetică, achiziția „firmei puternic îndatorate și necompetitive din punct de vedere economic rămâne controversată”, a adăugat el.

Răspuns la o criză energetică

Un consilier al lui Síkela a declarat pentru POLITICO că răspunsul ministrului la criza energetică a fost „cât se poate de rapid” și a inclus refacerea rezervelor de gaz ale țării și impunerea unui plafon de preț pentru aprovizionarea cu energie a gospodăriilor și companiilor.

În plus, investiția statului în Net4Gas a avut un efect „incontestabil” asupra îmbunătățirii securității energetice a Republicii Cehe, au adăugat aceștia.

Totuși, nu toată lumea a fost atât de critică.

Radek Špicar, vicepreședinte pentru politică economică și export în cadrul Confederației Industriei din Republica Cehă, a declarat că Síkela „a avut contacte foarte solide” cu întreprinderile cehe atunci când a elaborat politicile, ceea ce i-ar putea fi de folos acum, când călătorește cu delegații ale întreprinderilor UE în întreaga lume.

„Vorbește cu alții, dar ajunge la propriile concluzii”, a spus Špicar.

Între timp, eforturile lui Síkela de a asigura aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate, de a extinde energiile regenerabile și de a elabora planuri pentru încă patru reactoare la centrala nucleară Dukovany din țară au contribuit la consolidarea securității energetice a țării, a declarat Špicar, și la reducerea dependenței anterioare a Cehiei de Rusia pentru importuri.

Faptul că fostul ministru vorbește fluent limba rusă și are o lungă experiență de lucru în Europa de Est, inclusiv în Ucraina, reprezintă un alt avantaj pentru von der Leyen, care încearcă să își mențină poziția dură față de Rusia și să câștige prieteni în regiuni precum Asia Centrală. Global Gateway este, de asemenea, crucial aici, deoarece Comisia dorește să finanțeze un coridor de transport din regiunea bogată în resurse către țărmurile europene.

Síkela are „cunoștințe aprofundate despre cum să tratăm cu Rusia și mai ales de ce nu ar trebui să tratăm cu Rusia în anumite aspecte. Acestea sunt cunoștințe care lipsesc cu desăvârșire majorității comisarilor europeni”, a declarat Treichl, fostul director general al băncii austriece Erste Group.

