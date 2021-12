Profesor din Argeș, derapaj la adresa elevilor: Nesimțiților! Voi trebuie să înțelegeți cine e stăpânul

Un profesor de informatică din comuna argeşeană Călineşti. este cercetat penal pentru purtare abuzivă după ce a amenințat și jignit mai mulți elevi, transmite Realitatea Plus. Părinţii unei eleve au fost cei care au reclamat profesorul și au pus la dispoziția Inspectoratului Școlar un dialog între tânără şi acesta.

"Păi este o problema, mai nesimțiților, voi trebuie să înțelegeți cine e stăpânul. M-ați înțeles? Trebuie să va găsiți nasul si uite că l-ați găsit", spune profesorul.

Ar fi avut și alte derapaje

Se pare că dascălul nu ar fi la prima abatere, însă, de fiecare dată, inspectoratul școlar a decis doar să-i taie salariul.

"Primele mesaje nepotrivite au apărut cam acum un an de zile, sesizate de copii și de părinți. Am început cu un avertisment, apoi am urmat toți pașii.", spune Amelia David, director școală Vrănești.

"A fost sancționat, anul trecut, cu 10% pe 3 luni din salariu, iar anul acesta cu 15% pe 3 luni din salariu. Are aviz psihologic condiționat, cu întoarcerea lui lunară la medic, ar trebui să fie în evidență unui medic de specialitate", a spus Alina Manea, inspector șef ISJ.

Profesorul acuzat neagă că i-a jignit pe elevi și spune că ar fi vorba despre un joc didactic online cu personaje.

Profesoară din Slobozia, după ce o elevă a solicitat ambulanța la școală: A murit asta? Măi tâmpiţilor, m-am săturat

Cazul profesorului din Argeș nu este singular. O profesoară de la Liceul Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia, dirigintă la clasa a X-a, a avut, recent, un comportament nedemn de un cadru didactic, după ce unei fete i s-a făcut rău în timpul orei, iar colegii au dus-o la cabinetul medical al unității de învățământ, apoi a fost chemată Ambulanța.

Supărarea doamnei Ș. C., provocată de faptul că s-a sunat la Ambulanță „fără acordul dumneaei”, s-a răsfrânt asupra tuturor colegilor fetei, aceasta folosind un limbaj injurios, exacerbat, atât la adresa fetei căreia i s-a făcut rău, cât și a colegilor de clasă.

Profesoara susținea că astfel de „drame nu-i plac” și că fata a leșinat din cauză că avea test la matematică, nu că ar avea o problemă reală de sănătate. Vezi video AICI.

