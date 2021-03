Probleme mari pentru Merkel. Popularitatea partidului se prăbușește înainte de alegerile decisive

Nemulţumirea populară în creştere faţă de modul în care guvernul federal gestionează pandemia de coronavirus a făcut ca sprijinul pentru creştin-democraţii cancelarului Angela Merkel (CDU) şi aliaţii lor bavarezi (CSU) - numiţi împreună "Uniunea" - să scadă la 25%, a indicat sondajul Kantar.



Scăderea cu două puncte procentuale faţă de săptămâna precedentă a reprezentat al patrulea declin consecutiv al sprijinului pentru alianţa conservatoare la un nivel nemaiîntâlnit de la începutul lunii martie a anului trecut.



CDU a suferit înfrângeri în două alegeri regionale la începutul acestei luni, pe fondul frustrării generate de campania lentă de vaccinare împotriva COVID-19, incorenţa măsurilor de restricţie anunţate şi scandalului legat de achiziţia de măşti sanitare.



"Bate un vânt de schimbare în ţară", a declarat pentru jurnalul Bild am Sonntag premierul landului Bavaria şi lider al CSU, Markus Soeder, care este un posibil concurent pentru a fi candidatul conservatorilor la funcţia cancelar.

"Uniunea trebuie să arate că încă are forţă şi idei şi că nu este epuizată şi uzată. Acum are nevoie de un nou început", a adăugat el.



Sprijinul pentru Verzi a crescut cu un punct, la 23%, potrivit sondajului pentru Bild am Sonntag realizat de Kantar, care a chestionat 1.447 de alegători în perioada 18-24 martie.



Social-democraţii (SPD) - cu o orientare spre stânga -, aflaţi în prezent într-o "mare coaliţie" incomodă cu Uniunea, au rămas stabili la 17%.



Liberalii din FDP, favorabili mediului de afaceri, şi Alternativa pentru Germania (AfD, extremă-dreaptă) au rămas tot la 10%, în timp ce extrema stângă Linke a crescut cu un punct la 9%.