Probleme GRAVE în spitale. Vasile Barbu: Ce am găsit m-a îngrozit. Au improvizații și miroase a gaze

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, a vorbit despre problemele grave pe care le-a descoperit în spitalele din România:

„Eu, în ultima perioadă, am monitorizat mai multe spitale. Ultimul control l-am făcut la o unitate mare din subordinea Ministerului Sănătății, în București, și ce am găsit acolo m-a îngrozit. Acum pregătesc un raport, care e destul de stufos, pentru ministrul Sănătății.

Au central termică, dar înăuntru am găsit niște improvizații, gunoaie depozitate și tot felul de materiale, plus că mirosea a gaze. Nu aveau decât o improvizație de sistem de alarmă care nu știu dacă funcționa, era de domeniul uz casnic. Nu am văzut să aibă vane de închidere automată în cazul unei scurgeri de gaze. Camera de depozitare a buteliilor de oxigen este corp comun cu centrala termică. Stația de oxigen e corp comun cu ea.

Am avut unele intervenții și întrecut, chiar după incendiul de la Piatra Neamț. Acum pregătim mai multe materiale pentru că noi am constatat niște deficiențe nu doar la nivelul Ministerului Sănătății. Nu am avut nicio întâlnire pe tema asta, pentru că nu a fost timp, noi chiar acum monitorizăm“, a precizat Vasile Barbu, președintele A.N.P.P.