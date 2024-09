Prințul William i-a trimis un mesaj brutal fratelui său, Prințul Harry

Prințul William pare să fi trimis un mesaj subtil, dar brutal, fratelui său mai mic, Prințul Harry, prin recenta sa ieșire publică, scrie Mirror.



Deși Harry și-a exprimat de mult timp îngrijorarea cu privire la siguranța sa în Marea Britanie, în special pentru soția sa Meghan Markle și cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariția ocazională a lui William la un pub din North Norfolk în aprilie cu mama Prințesei Kate, Carole Middleton, pare să contrazică temerile de care tot vorbește Harry. De când a părăsit Marea Britanie în 2020, Harry a vorbit în mod repetat despre temerile sale pentru siguranța familiei sale, în special după ce și-a pierdut securitatea oferită de guvernul britanic. El a declarat că vrea să o aducă pe Meghan și pe copiii lor înapoi în Marea Britanie, dar simte că nu poate face acest lucru fără o protecție adecvată. Acesta a fost un factor cheie în decizia soților Sussex de a rămâne în SUA.

Un prinț se simte în siguranță, celălalt nu

Cu toate acestea, vizita lui William la pub pare să „explodeze” narațiunea lui Harry, potrivit corespondentului regal Richard Eden. Acesta a remarcat că, în timp ce Harry susținea că „a fugit din Marea Britanie temându-se pentru viețile noastre”, fratele său William este capabil să ducă o viață relativ normală, bucurându-se de ieșiri simple, fără același nivel de îngrijorare.

Acest contrast ridică întrebări cu privire la perspectivele diferite ale fraților asupra vieții din Marea Britanie. Deși Harry nu a ascuns temerile sale pentru siguranța familiei sale, acțiunile lui William sugerează o realitate total diferită. Cum se poate, se întreba unii, ca Prințul de Wales să își poate desfășura activitățile de zi cu zi fără teamă, în timp ce Harry simte nevoia unor măsuri de securitate sporite?



La începutul acestui an, Harry a pierdut contestația de la Înalta Curte împotriva guvernului Regatului Unit cu privire la securitatea sa când a vizitat Marea Britanie. Această înfrângere îi complică și mai mult capacitatea de a vizita Marea Britanie împreună cu familia, deoarece continuă să afirme că se simte în nesiguranță fără protecția oficială pe care o avea cândva în calitate de regal.

Harry nu îl va vedea pe William la New York

Se întâmplă în contextul în care Prințul Harry are o serie de angajamente importante la New York săptămâna aceasta. Cu toate acestea, o persoană pe care Harry nu o va vedea la New York este fratele său mai mare, Prințul William. Călătoria lui Harry se va suprapune și cu Summitul pentru inovație al Premiului Earthshot 2024, programat pentru marți.



Premiul Earthshot este unul dintre domeniile cheie de lucru ale lui William, iar anul trecut a fost la New York pentru summitul din 2023. Acest fapt a dus la apariția unor speculații potrivit cărora frații ar putea avea parte de un moment stânjenitor la New York, luna viitoare. Dar de atunci s-a dovedit că William nu călătorește în acest an la New York și nici nu plănuise să o facă.

William a participat la summit în 2023, dar apariția sa evenimentul din 2022 a trebuit să fie anulată, deoarece a venit într-o perioadă de doliu regal, după moartea și înmormântarea regretatei Regine Elisabeta a II-a. El a trimis atunci doar un mesaj video. De ce nu participă nici în acest an nu este clar deocamdată.

