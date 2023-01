Prințul Harry ar urma să se întâlnească cu Regele Charles. "Trebuie ca incidentul să fie rezolvat până în aprilie"

Prinţul Harry s-ar putea întâlni cu ceilalţi membri ai Familiei Regale britanice înaintea ceremoniei de încoronare a regelui Charles al III-lea din luna mai, transmite Agerpres. O astfel de întâlnire ar fi luată în calcul cu scopul de a atenua tensiunile din rândul casei domnitoare din Regatul Unit, a raportat publicaţia The Sunday Times, citată de AFP.



"Va trebui ca toate părţile implicate să fie flexibile, dar acest lucru este posibil, este o situaţie ce poate fi reparată", a declarat o sursă din anturajul suveranului britanic şi al prinţului Harry, citată de acelaşi supliment duminical, care evocă posibilitatea unei reuniuni între prinţul Harry, tatăl lui - regele Charles al III-lea - şi fratele său mai mare - prinţul William - înaintea ceremoniei de încoronare, programată pe 6 mai.



Volumul de memorii al prinţului Harry, intitulat "Spare" ("Rezervă"), are parte de un debut fulminant în librării. Fiul cel mic al regelui britanic nu iartă pe nimeni în această carte, criticându-l mai ales pe fratele său mai mare, pe care l-a descris prin sintagma "cel mai bun duşman".



În mod oficial, locuitorii de la Palatul Buckingham au păstrat tăcerea şi nu au făcut declaraţii despre această carte extrem de controversată.

"Trebuie ca incidentul să fie rezolvat până în aprilie"





Dar, potrivit sursei citate în The Sunday Times, "trebuie ca familia regală să treacă la alte lucruri şi trebuie ca incidentul să fie rezolvat până în aprilie".



"Regele are nevoie de un drum mai liber înainte de încoronare", a adăugat aceeaşi sursă.



Conform unei alte surse, a cărei declaraţie a fost publicată tot în The Sunday Times, prinţul Harry şi soţia lui, Meghan, ar urma să fie invitaţi la încoronare pentru ca acest conflict familial să nu devină "o distragere a atenţiei publice" şi să nu umbrească evenimentul din luna mai.



Harry şi Meghan au renunţat la îndatoririle lor oficiale din cadrul familiei regale britanice în 2020 şi locuiesc de atunci în California. Potrivit unui sondaj realizat recent de YouGov, Harry şi Meghan sunt acum chiar mai impopulari decât prinţul Andrew, unul dintre fraţii mai mici ai regelui Charles al III-lea, căruia i-au fost retrase atribuţiile regale după un scandal sexual.

