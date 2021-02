Primul restaurant care serveşte carne artificială, deschis. Ce spune Bill Gates 

Cercetătorii de la Technion şi Aleph Farms au reuşit să creeze un antricot prin bioprintare 3D. Antricotul are acelaşi gust şi aspect ca o friptură obişnuită, spun cercetătorii. În acest sens, Bill Gates este de părere că națiunile bogate ar trebui să treacă la „carne de vită 100% sintetică”.

În curând, vegetarienii vor putea să mănânce carne fără probleme. Cercetătorii de la Institutul Tehnologic din Israel au lucrat în tandem cu compania Aleph Farms ca să găsească o soluţie pentru înlocuirea cărnii de origine animală și au reuşit să creeze un antricot prin bioprintare 3D. Rezultatul este spectaculos.

„Am găsit un mod de a izola celulele responsabile pentru creşterea ţesutului muscular şi să reproducem în afara condiţiilor optime din corpul animalului pentru ca aceste celulele să crească şi să formeze muşchiul. Cu alte cuvinte, carnea. Totul în condiţii controlate”, a declarat Didier Toubia, CEO Aleph Farms.

Antricotul printat are ţesul muscular şi adipos. În plus, are un sistem care imită vasele de sânge din ţesut. Astfel, oferă aceleaşi senzaţii de gust şi miros ca o friptură normală. Cercetătorii spun motivul pentru care este foarte important să consumăm carnea obţinută astfel.

„Industria cărnii este ineficientă. Folosim 15.000 de litri de apă pentru a crea un kilogram de carne. 30% din pământul de pe Terra este folosit de către industria cărnii, 70% este teren arabil. Până în 2050, cererea pentru carne se va dubla ceea ce înseamnă că nu vom avea suficient pământ pentru atât de mult carne”, a spus Tom Ben-Arye, cercetător Technion.



A fost deschis deja primul restaurant care serveşte carne artificială. Momentan este un experiment în Singapore.

Bill Gates cere statelor puternice să înceapă să consume doar carne artificială

Bill Gates susține că țările bogate ar trebui să treacă la „carne de vită 100% sintetică” pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră care determină schimbările climatice globale, potrivit Sky News.

În noua sa carte, „How to Avoid a Climate Disaster”, miliardarul subliniază faptul că, deși este posibil ca omenirea să evite calamitatea prin realizări tehnologice, va fi nevoie și de politici guvernamentale sunt necesare pentru reducerea impactului schimbărilor climatice.

Într-un interviu acordat revistei MIT Technology Review, el a spus că statele sărace nu vor își vor permite să treacă la consumul de carne sintetică, însă guvernele țărilor bogate ar trebui să adopte această hrană. „Nu cred că oamenii din cele mai sărace 80 de state vor mânca carne de vită sintetică. Cred că toate țările bogate ar trebui să treacă la carne de vită 100% sintetică”, a spus Bill Gates.

Fermele de vaci se numără printre marii poluatori, fiind responsabile pentru o bună parte din metanul eliberat în atmisferă.

Cantitatea de metan din atmosferă a crescut masiv între 2000 și 2017, ducând la ceea ce cercetătorii cred că ar putea fi o creștere a încălzirii globale de până la patru grade Celsius până la sfârșitul secolului.