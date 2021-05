Primul jucător de la Chelsea care pleacă după ce a cucerit Champions League

Londonezii, campioni în 2012, s-au impus în Portugalia prin golul marcat de germanul Kai Havertz (42).

Însă, francezul Olivier Giroud (34 de ani) este primul care va pleca de la echipa din vestul Londrei după acest succes în fața rivalei Manchester City.

Contractul jucătorului va expira în această vară, iar conducerea echipei pare că nu vrea să îi ofere o nouă înțelegere. Giroud are mai multe oferte de transfer. AC Milan, două cluburi din Anglia, dar și Inter Miami, formația lui David Beckham, sunt interesate de vârful francez, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

Giroud a câștigat în cei 3 ani petrecuți la Chelsea o FA Cup (Cupa Angliei), un trofeu Europa League și acum Liga Campionilor.

