Primul episocop transgender a fost învestit. Este căsătorit și are 2 copii

Biserica evanghelică luterană a Americii și-a instalat primul episcop transgender - prima confesiune creștină din SUA care a făcut acest lucru. Reverendul Megan Rohrer a fost ales în mai pentru a îndeplini un mandat de șase ani la Sinodul Sierra Pacific după ce actualul său episcop și-a anunțat retragerea.

Acesta a fost instalat într-un serviciu la Catedrala Grace din San Francisco, la 11 septembrie. Episcopul le-a spus închinătorilor că mandatul său va fi „plin de lucruri dezordonate și iubitoare precum cele pe care le-am făcut până acum”.

