Primul breaking news din cariera Laurei Chiriac? Asasinarea premierului Benazir Bhutto. „Mi-au dat în cască un nume greșit, dar am ținut știrea singură”

Laura Chiriac a lucrat ca jurnalist la Radio France International, AFP, Realitatea TV, Antena 3 și România TV. De asemenea, s-a implicat și în politică. Laura Chiriac a fost membră ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu. În prezent, ziarista realizează o emisiune la B1 TV.

Prezentă în studiourile DC News TV, Laura Chiriac a fost întrebată dacă își mai amintește cum a decurs primul breaking news.

Jurnalista a povestit că se întâmpla pe vremea când activa la Realitatea TV și tocmai fusese asasinată Benazir Bhutto (n.r. - primul ministru al Pakistanului și prima femeie care a deținut funcția de premier într-un stat musulman).

Benazir Bhutto a fost asasiantă pe 27 decembrie 2007, în timpul unui eveniment electoral. Aceasta avea doar 54 de ani.

„Murise Benazir Bhutto, a cărei figură mi-o aminteam din jurnalele de dinainte de 1989. (...) Eram în emisie la Realitatea, cu un producător tânăr, un copil, care ulterior s-a dovedit dornic să învețe meserie și s-a transformat într-un producător foarte bun. Mi-a zis în cască că a murit Menamir Mino (n.r. - pronunție greșită a numelor Benazir Bhutto)”, a Laura Chiriac, amintindu-și amuzată de primul ei breaking news.

„Am intrat cât am putut de repede pe site-urile pe care le aveam atunci la dispoziție. Am un prieten foarte bun care lucrează la agenția France Press, la sediul central de la Paris. I-am dat un mesaj pe Yahoo Messenger lui Călin Neacșu care mi-a confirmat informația și mi-a livrat în timp real toate datele și backgroundul de care aveam nevoie”, a povestit Laura Chiriac.

„Am ținut un breaking news de aproape jumătate de oră. După ce am ieșit și am coborât de pe scaunul pupitrului de știri și am coborânt în redacția de la Realitatea, colegii se uitau și nu înțelegeau cum a fost posibil să țin singură acel breaking news, pe care recunosc că nu-l ținusem singură ci cu ajutorul colegilor care lucrau la agenția internațională”, a conchis jurnalista.

Puteți urmări integral interviul acordat de Laura Chiriac la DC News TV:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News