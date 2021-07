„Primele Jocuri Olimpice Spațiale”. Astronauții au organizat o competiție între echipele Soyuz și CrewDragon / galerie FOTO

Astronauții Stației Spațiale Internaționale au organizat „Primele Jocuri Olimpice Spațiale”. Aceștia au decorat stația cu drapelele tuturor țărilor participante la Jocurile Olimpice 2020 și au organizat o competiție amicală între echipele Soyuz și CrewDragon, cu „sporturi specifice”. Despre aceasta anunță pilotul navei spațiale, astronautul francez Thomas Pesquet.

„Pentru coeziunea echipajului, am organizat o competiție amicală între echipa #Soyuz și echipa #CrewDragon. Cu sporturi specifice spațiului, atenție”, scrie Thomas Pesquet pe Twitter.

„Primele Jocuri Olimpice Spațiale! Distracția este importantă pentru coeziunea echipei, mai ales atunci când suntem închiși împreună atât de mult timp. Astro_Sabot a găzduit un turneu între echipajul Soyuz și echipajul Dragon. Vă las să vă imaginați sporturile...”, a adăugat, într-o altă postare, astronautul, potrivit Deschide.md.

The very first Space @Olympics!!! For crew cohesion, we put together a friendly competition between the #Soyuz team and the #CrewDragon team. With sports specific to space, mind you ???? https://t.co/u5hSoGPWdS #MissionAlpha pic.twitter.com/STG6Zmr8H3