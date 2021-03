Primarul Ploieștiului a ieșit în stradă. A discutat cu protestatarii nemulțumiți

Primarul municipiului Ploiești, Andrei Voloșevici a declarat că, deși nu este de acord cu manifestațiile, a apreciat caracterul pașnic al protestelor, dar și faptul că oamenii știu să își ceară drepturile, „un privilegiu cucerit la Revoluție”. Voloșevici a ieșit în stradă pentru a discuta cu oamenii nemulțumiți.

„Eu mi-am făcut datoria. Am spus-o foarte clar și de foarte multe ori că nu sunt de acord cu faptul că se dorește să nu avem un anumit sistem de protecție. Gândiți-vă că în momentul ăsta mă voi deplasa la serviciu după 2 săptămâni de carantină în care am avut această nenorocită boală și știu ce înseamnă. Opinia mea este diferită, dar eu, ca primar, am obligația ca toate activitățile să se desfășoare absolut în regulă și că în 1989 ne-am cucerit dreptul de a manifesta pentru ceea ce considerăm în regulă sau mai puțin în regulă, într-un mod civilizat”, a declarat Voloșevici la România TV.

Primarul Ploieștiului mai spune că i s-a părut normal să iasă în stradă pentru a vorbi cu protestatarii nemulțumiți. „Obligația unui primar este aceea de a respecta drepturile fiecărui cetățean, indiferent de coloratura politică sau opinie”, a mai spus acesta în cadrul intervenției. Voloșevici și-a împărtășit opinia sa protestatarilor, mai ales că „am trecut prin boală și știu ce înseamnă. Avem datoria de a ne proteja pe noi și pe toți ceilalți.”

Edilul este convins că și protestele programate astăzi vor fi la fel de pașnice.