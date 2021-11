”Polonezii folosesc cărbune”, a remarcat Răzvan Dumitrescu, în interviul pe care Iulian Iancu l-a oferit în exclusivitate pentru DC News.

”Da, pentru că polonezii au acceptat să intre frontal în a confrunta Uniunea Europeană și Poloonia a spus deschis, printr-o decizie a înaltei curți, că prevederile Comisiei intră în contradicție flagrantă cu Constituția Poloniei. Adică au acest curaj să spună nu pot să facă tranziția de la cărbune, ei având peste 55% producția pe cărbune. De aceea, au și cel mai mic preț în timpul crizei, un preț la o treime din prețul României”, a explicat Iulian Iancu, președintele Comitetului Român - World Energy Council.

”Economic, nu ne gândim doar la facturile populației, ne gândim și la producție, cum mai poți concura cu produsele tale, dacă alții au energia la o treime din prețul tău”, a ridicat Dumitrescu problema.

România, reacție demnă de o victimă

”Deci noi am reacționat ca o victimă, adică nu am fost, noi am strălucit prin absență, vocea noastră nu s-a auzit în privința acestor abordări strategice”, a răspuns Iancu.

Anterior, Iulian Iancu a explicat ce se întâmplă cu prețurile la facturile la energie din România, unde, se pare că sunt furnizori nemulțumiți de schema găsită la nivel guvernamental: ”Asistăm la o canibalizare a preţului şi o încercare de revendicare a cât mai mult din suma care trebuie plătită producătorului de către toţi actorii de pe lanţul de transmitere a energiei. Furnizorul este cel care va trebui să plătească sumele acestea enorme aflate în piaţa de energie. Ca atare, el nu vrea să rămână cu aceste sume şi îşi doreşte acum încasarea acelei sume promise de Guvern. Din păcate, fiind bine informaţi, ştiu că nu pot să primească banii, pentru că ei nu sunt în bugetul de stat. Rectificarea va trebui să curgă de la data aprobării în Parlament, adică banii îi vor vedea prin ianuarie. Ca atare, încearcă să ia maximul de la consumatori".

