Președintele african Zuma a fost condamnat la închisoare. Trebuie să se predea sau va fi arestat

Conform BBC, fostul președinte al Africii de Sud, Jacob Zuma, a primit o sentință de 15 luni de închisoare din partea celei mai înalte curți de justiție din țară. Pedeapsa lui Zuma a venit după ce Curtea Constituțională l-a găsit vinovat de neascultare, fiindcă nu a apărut în timpul unui proces de corupție din perioada în care era președinte.

Aventura sa în vârful țării, terminată în 2018, a fost una presărată de acuzații grave. Mai mulți afaceriști au fost acuzați că au conspirat cu politicienii pentru a influența procesul de luare a deciziilor la nivel de stat. Fostul președinte a apărut la o audiere denumită popular „capturarea de stat”, însă nu a mai apărut după ce i-a fost solicitat. Ancheta a fost condusă de judecătorul Raymondo Zondo, iar Curtea Constituțională a trebuit să intervină.

Zuma are cinci zile să se predea la o secție de poliție. Dacă nu va face acest lucru, ministrul de Interne trebuie să ordoneze arestarea sa. Judecătorul provizoriu, Sisi Khampepe, a fost necruțătoare în sentința sa. Zuma a refuzat să vină în tribunal să-și justifice acțiunile, spune ea, „alegând în schimb să facă declarații provocatoare și fără scrupule care au avut ca scop denigrarea credibilității justiției”.

„Nu am nicio altă opțiune decât să-l supun pe Zuma la încarcerare, sperând că acest lucru va trimite un mesaj fără echivoc... că litera legii și administrarea justiției sunt supreme”, a adăugat ea, în motivare. Într-un alt proces, Zuma a pledat nevinovat luna trecută cu privire la o afacere cu arme din anii 1990, în valoare de 5 miliarde dolari.

"The judiciary must uphold the Constitution at any and at all cost.

"The judiciary relies on moral authority and public confidence in exercising its constitutional mandate".- Justice Khampepe while delivering the Zuma sentence.