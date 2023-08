Pozele vs. realitatea în cazul Vlad Pascu. Avocata sa: „Părinții lui sunt oameni simpli. Nu era consumator de droguri” / GALERIE FOTO

Avocata tânărului de 19 ani, Luminița Popescu, a făcut declarații publice după nefericitul incident. „El a realizat ceea ce a făcut și îi pare rău. Nu este nici tipul de persoană despre care s-a vehiculat în zona online. (...) Părinții nu sunt oameni cu bani care nu au ce face cu ei și îi dau copilului să se drogheze, sub nicio formă. Sunt niște oameni simpli, normali”, a transmis Popescu.

Însă pozele pe care avocata încearcă să le discrediteze arată contrariul. Vlad s-a pozat cu mașina tatălui său, un Mercedes-Benz Clasa G cu inscripția „V8”, a cărei valoare poate fi estimată la cel puțin 50.000 de euro, potrivit listărilor de pe site-urile de vânzări auto SH. În cazul în care SUV-ul de lux este mai nou sau are un alt motor, valoarea se ridică la peste 100.000 de euro.

Foto: Instagram Vlad Pascu

„A recunoscut că a consumat droguri. Urmează să vedem acum persoana care i-a dat. Este o poveste mult mai lungă, mult mai gravă din punctul meu de vedere, și urmează să descoperim ce s-a întâmplat. Din câte am înțeles, nu este consumator. Le-a primit în Vama Veche”, a fost o altă declarație a avocatei Popescu ce poate fi pusă sub îndoială ușor cu o singură poză: „Drugs are my life” sau „Drogurile sunt viața mea” scrie pe tricoul lui Vlad.

Foto: Instagram Vlad Pascu

„Am spus că sunt oameni simpli, oameni care nu au crescut un copil răsfățat căruia i-au dat bani pentru droguri. Tatăul lui are două mașini, mașina pe care ați văzut-o în fotografiile de pe Facebook este mașina tatălui. Mașina pe care o conducea este tot a tatălui. El nu are nimic pe numele lui. Doar ce a terminat liceul, se pregătea să intre la facultate”, a mai susținut avocata.

A fugit de la locul faptei, dar îi pare rău pentru ce a făcut

Foto: Instagram Vlad Pascu

„Ulterior producerii accidentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului, fiind depistat de polițiști, la scurt timp, în stațiunea Vama Veche. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la cocaină, amfetamină și metamfetamină”, au transmis autoritățile după accident. Avocata Luminița Popescu a precizat că acestuia îi pare rău pentru ce s-a întâmplat și că „plânge continuu”.

