Povestea unui bărbat răpit când avea 6 ani în timp ce se juca într-un parc. A fost găsit după 70 de ani datorită unui test ADN

Un bărbat care a fost răpit în 1951, atunci când avea șase ani, în timp ce se juca într-un parc din California, a fost găsit șapte decenii mai târziu, datorită unui test ADN, a unor fotografii vechi și a unor articole din ziare vechi, scrie The Guardian.

Bay Area News Group a raportat vineri că nepoata lui Luis Armando Albino din Oakland l-a găsit pe unchiul ei cu ajutorul poliției, FBI și departamentului de justiție. Acesta a fost localizat pe coasta de est a SUA.

Luis Armando Albino este pompier pensionat, veteran al Marinei și a servit în Vietnam, potrivit nepoatei sale, Alida Alequin, în vârstă de 63 de ani. Ea l-a găsit pe Luis Armando, astfel că familia s-a putut reuni în iunie, în California.

Cum a fost răpit Albino





Se pare că bărbatul a dispărut pe 21 februarie 1951, atunci când avea doar șase ani. O femeie l-a ademenit pe Albino, care se afla în parcul din West Oakland și se juca cu fratele său mai mare. Ea, vorbind limba spaniolă, i-ar fi promis că îi va cumpăra bomboane, iar copilul a urmat-o.

Așa se face că femeia l-a răpit pe băiatul născut în Puerto Rico și l-a dus pe coasta de est. Acolo băiatul a ajuns la un cuplu care l-a crescut de parcă ar fi fost propriul lor fiu, a relatat presa.

Timp de mai bine de 70 de ani, Albino a rămas dispărut, dar a fost mereu în inimile celor din familia sa, fotografia lui fiind atârnată pe casele rudelor, a spus nepoata lui. Mama lui a murit în 2005, dar nu a renunțat niciodată la speranța că fiul ei este în viață și că va veni o zi în care îl va găsi. Ulterior, misiunea găsirii acestuia a fost preluată de Alida Alequin, iar poliția din Oakland a recunoscut că eforturile ei „au jucat un rol esențial în găsirea unchiului ei”.

Într-un interviu acordat grupului de știri, ea a spus că unchiul ei „m-a îmbrățișat și a spus „Mulțumesc că m-ai găsit” și mi-a dat un sărut pe obraz”.

Articolele Oakland Tribune din acea vreme au raportat că poliția, soldații de la o bază armată locală, Garda de Coastă și alți angajați ai orașului s-au alăturat unei căutări uriașe pentru băiatul dispărut. Golful San Francisco și alte căi navigabile au fost, de asemenea, percheziționate, potrivit articolelor. Fratele său, Roger Albino, a fost interogat de mai multe ori de anchetatori, el povestind mereu despre o femeie care i-a luat fratele.



Alida Alequin s-a gândit prima oară că unchiul ei ar putea fi încă în viață în 2020 atunci când, „doar pentru distracție”, a spus ea, a făcut un test ADN online. Acesta a arătat o potrivire de 22% cu un bărbat care în cele din urmă s-a dovedit a fi unchiul ei. Totuși, la acel moment, nu reușise să îl localizeze.

Femeia care l-a răpit nu a fost identificată

La începutul acestui an, ea și fiicele ei au început să caute din nou. Într-o vizită la biblioteca publică din Oakland, s-a uitat în mai multe ziare cu articole – inclusiv unul care avea o poză cu Luis și Roger – care a convins-o că era pe drumul cel bun. Ea a mers la poliția din Oakland în aceeași zi. În cele din urmă, anchetatorii au convenit că noua pistă era una importantă și a fost deschis un nou caz pentru găsirea unghiului ei.

Poliția din Oakland a declarat săptămâna trecută că deși acum bărbatul a fost găsit, iar cazul pentru persoane dispărute a fost închis, ei și FBI au considerat că ancheta privind răpirea trebuie să rămână încă deschisă. Luis Armando Albino era situat pe coasta de est și făcuse și el un ADN, la fel ca și sora lui, mama lui Alequin. Pe 20 iunie, anchetatorii s-au dus la casa mamei lui Alequin și le-au spus amândurora că unchiul ei a fost găsit.

„Nu am început să plângem decât după ce anchetatorii au plecat. Am luat-o pe mama de mâini și i-am spus: „L-am găsit”. Am fost în extaz”, a spus Alequin.

Cum a fost revederea





Pe 24 iunie, cu asistența FBI, Luis a venit în Oakland cu membrii familiei sale și s-a întâlnit cu Alequin, mama ei și alte rude. A doua zi, Alequin și-a condus unghiul la casa lui Roger din Stanislaus County, California.



„S-au luat în brațe unul pe celălalt și au avut o îmbrățișare foarte strânsă și lungă. S-au așezat și au vorbit”, a spus ea.



Luis s-a întors pe coasta de est, dar a revenit din nou în iulie pentru o vizită de trei săptămâni. A fost ultima dată când l-a văzut pe Roger, care a murit în august. Alequin a spus că unchiul ei nu a vrut să vorbească cu presa.

