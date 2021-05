Poveste impresionantă de viață. Un alpinist orb a cucerit Everestul

Zhang Hong a escaladat cel mai înalt vârf al lumii dinspre partea nepaleză.



"Nu contează dacă ai un handicap sau eşti normal, dacă ţi-ai pierdut vederea sau dacă nu ai mâini sau picioare. Nu contează atât timp cât ai o minte puternică", a declarat Zhang pentru Reuters.



Alpinistul nevăzător a reuşit să cucerească vârful de 8.849 de metri în data de 24 mai, însoţit de trei ghizi, şi a revenit joi la tabăra principală, de la baza muntelui.



Originar din oraşul Chongqing, în sud-vestul Chinei, Zhang şi-a pierdut vederea la vârsta de 21 de ani, din cauza glaucomului. El a fost inspirat de reuşita lui Erik Weihenmayer, un alipnist american nevăzător care a escaladat Everestul în 2001 şi a început să se pregătească pentru ascensiune sub îndrumarea prietenului său ghid montan Qiang Zi.



Nepalul a redeschis accesul pentru alpiniştii străini pe muntele Everest în luna aprilie, după ce a fost restricţionat în cursul anului trecut din cauza pandemiei de COVID-19.



"Am fost destul de speriat pentru că nu pot vedea pe unde calc şi din această cauză nu-mi pot găsi mereu echilibrul şi uneori mai cad", povesteşte Zhang. "Dar am continuat să mă gândesc că, în pofida faptului că-mi este greu, trebuie să înfrunt aceste dificultăţi pentru că ele sunt parte din căţărare. Sunt dificultăţi şi primejdii care trebuie depăşite şi acesta este rostul căţărării".