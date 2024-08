Pot apăsa liderii lumii butonul nuclear? Povestea Ceasului Apocalipsei

New York Times scria, în urmă cu câteva ore, despre cum "Joe Biden a aprobat, în martie, un plan strategic nuclear strict secret care a reorientat pentru prima dată strategia de descurajare a Washingtonului asupra extinderii arsenalului nuclear al Chinei".

China reacționează, declarând, prin purtătorul de cuvânt Mao Ning, că "SUA prezintă povestea ameninţării nucleare chineze, găsind scuze pentru a căuta un avantaj strategic", relatează Reuters.

Acest ping-pong informațional între cele două superputeri îmi amintește de... Doomsday Clock.

Ce înseamnă Doomsday Clock

Creat în 1947 de un grup de oameni de știință care au lucrat la dezvoltarea primelor arme nucleare, Doomsday Clock (în traducere aproximativă, Ceasul Apocalipsei) a fost conceput drept o metaforă pentru a avertiza lumea despre cât de aproape suntem de autodistrugere. De-a lungul anilor, a devenit un simbol al Bulletin of the Atomic Scientists. În 2022, la aniversarea a 75 de ani de la lansare, experții susțineau că suntem mai aproape ca niciodată de acel teribil punct de cotitură, scrie National Geographic.

Ceasul este resetat în fiecare an, iar poziția sa reflectă evaluările anuale ale riscurilor globale. Chiar și în momentele de maximă tensiune din Războiul Rece, când oamenii construiau adăposturi antiatomice și elevii erau învățați "să se ascundă și să se protejeze" sub bănci în caz de atac atomic, acele ceasului nu au fost atât de aproape de miezul nopții cum sunt acum.

John Mecklin, redactorul Buletinului, explică faptul că, deși la început pericolul principal era reprezentat de armele nucleare, astăzi sunt luate în calcul și alte amenințări, cum ar fi schimbările climatice, pericolele biologice și inteligența artificială. În plus, răspândirea tot mai rapidă a dezinformării a fost adăugată recent pe lista tot mai lungă a riscurilor existențiale pentru umanitate.

"La început, oamenii de știință știau că armele nucleare erau prima creație umană care ar putea pune capăt civilizației, dar au realizat că vor exista și alte amenințări", mai spune John Mecklin.

Acele ceasului se tot învârt. Și nu în bine

În ianuarie 2024, acele Ceasului Apocalipsei au rămas la 90 de secunde până la miezul nopții, cea mai apropiată poziție de dezastru din istoria de 77 de ani a acestui simbol.

Bulletin of the Atomic Scientists, grupul de experți care gestionează acest ceas, declara atunci că trăim într-un "moment de pericol istoric", invocând factori precum războiul din Ucraina, amenințarea atacurilor nucleare, schimbările climatice, riscurile asociate inteligenței artificiale și utilizarea greșită a agenților biologici. Potrivit experților, tendințele actuale continuă să conducă lumea spre o catastrofă globală.

The Doomsday Clock a fost creat de un grup de oameni de știință care au lucrat la Proiectul Manhattan, programul ce a dezvoltat primele arme nucleare. Publicația lor, Bulletin of the Atomic Scientists, a apărut la doar patru luni după bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, cu scopul de a atrage atenția asupra riscurilor noilor tehnologii nucleare.

Deși ar putea părea că Doomsday Clock este un indicator al timpului rămas până la sfârșit, scopul său real este de a ilustra cum gestionează omenirea aceste riscuri. Mișcările acelor sale nu sunt doar un avertisment asupra pericolului, ci și o măsură a eficienței răspunsurilor noastre la aceste amenințări. În 1962, de exemplu, criza rachetelor din Cuba nu a mutat acele ceasului, dar Tratatul de interzicere parțială a testelor nucleare din 1963 a dus la o mișcare înapoi de cinci minute, scrie BBC.

Ce e de făcut?

La momentul redactării acestui articol, Doomsday Clock arată 90 de secunde până la miezul nopții.

Bineînțeles, "butonul" nuclear al liderilor politici, despre care pomeneam în introducere, s-a dovedit a fi un mit.

Nu există un "buton" nuclear care poate fi apăsat din greșeală (sau intenționat) pentru a lansa rachete. În realitate, procesul de activare nucleară este mult mai complex și controlat. Decizia finală aparține președintelui SUA, dar aceasta este luată doar după consultări cu liderii militari, folosind un set de coduri și proceduri stricte, nu un simplu gest... mecanic.

Pentru ca acele Doomsday Clock să se îndepărteze de miezul nopții, este necesar ca societatea să acționeze responsabil și solidar. Cum spun americanii, măsurile includ, însă nu sunt limitate la: reducerea arsenalelor nucleare, intensificarea eforturilor de combatere a schimbărilor climatice și (re)asigurarea societății, prin măsuri concrete, că dezvoltarea tehnologică nu scapă de sub control.

Promovarea dialogului internațional și consolidarea instituțiilor care pot preveni și gestiona crizele globale ar fi, de asemenea, o bună strategie de "îmbunare" a Ceasului Apocalipsei.

