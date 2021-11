Polonia avertizează Germania să nu încheie acorduri secrete cu Belarus: Merkel vorbește doar cu Minsk și Moscova

Președintele polonez Andrzej Duda a declarat că unul dintre subiectele conversației sale cu președintele german Frank-Walter Steinmeier au fost apelurile telefonice recente ale cancelarului Angela Merkel către Lukașenko, Duda explicând că i-a spus lui Steinmeier că „Polonia nu va recunoaște niciun acord care va fi încheiat, deoarece este, „peste capetele noastre”.

Președintele polonez a subliniat că, dacă ar fi încheiate acorduri care ar fi obligatorii pentru Polonia și guvernul polonez, atunci acestea vor fi acorduri încheiate exclusiv de guvernul polonez, potrivit publicației poloneze Forsal.pl. În caz contrar, partea poloneză nu are intenția de a le implementa.

„Suntem un stat suveran care are dreptul de a decide despre el însuși și vom solicita acest drept în mod absolut”, a declarat Duda.

Fostul prim-ministru polonez Beata Szydło a criticat, de asemenea, discuțiile cancelarului german cu Lukașenko. Într-o postare pe rețelele de socializare, ea a acuzat comportamentul lui Merkel că amintește de cele mai rele momente din istorie.

In a breach of EU rules, Chancellor Angela Merkel is talking to Minsk & Moscow alone. This is behaviour reminiscent of the worst moments in history when Central European countries were treated as mere objects of political trade. Poland cannot consent to Germany's conduct.