Poliţist, cerere pentru porc. Alfred Bulai, paralelă cu bancul cu Bulă: "Nu există, vom face o anchetă!"

Un polițist de la Poliția Rutieră Giurgiu a cerut șefilor să i se „repartizeze”, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un porc de 160 de kilograme. Totul a pornit de la o glumă făcută între colegi.

„E o vorbă în popor, până o zbura porcul. Dar până o zbura porcul, am decis să îi zbor eu pe câţiva din funcţie. Aşadar, am decis încetarea împuternicirii şefului serviciului rutier din cadrul IPJ Giurgiu, începând cu data de 26 noiembrie, şi am decis declanşarea cercetării prealabile faţă de un ofiţer şi cinci agenţi de poliţie, pentru a stabili existenţa sau inexistenţa unor abateri disciplinare”, a declarat ministrul de Interne, Lucian Bode, după incident.

Glumele țin de inteligență

Alfred Bulai și Val Vâlcu au comentat evenimentul în cadrul emisiunii „Nod în papură” de la DC NEWS. „La birou se mai fac glume din astea între colegi”, este de părere Vâlcu. Bulai spune: „Dacă ești în lumea actorilor se fac chiar glume urâte. În general, glumele țin de inteligență, cu cât ești mai inteligent ai simțul umorului mai dezvoltat și eventual disponibilitatea de a face glume. Sigur, nu poți face orice tip de glumă, dar când e vorba de una ar trebui să răspunzi tot cu o glumă sau să arăți că ai înțeles gluma”.

Analogie deșteaptă cu Bulă

„E ca și cum ți-aș zice eu acum o glumă cu Bulă și tu spui că ai aflat, ai fost informat, Bulă nu există, vom face o anchetă. De unde ați venit dumneavoastră cu tovarășul Bulă, cine este ăsta, cu ce ocazie pe la noi în instituție? E penibil... în general, capacitatea de a lucra cu ficțiuni o au copiii de la primii ani de viață. Se urcă în pom și spun că escaladează un munte. Ei știu, nu-s proști, știu că nu e munte, dar se joacă între ei.

Capacitatea de a înțelege diferența între lumea reală și o lume închipuită, ficțională, amuzantă este bazală. În general, nu poți fi inteligent dacă nu râzi la bancuri cu Bulă pentru că consideri că nu există Bulă. Nici nu plângi la «Romeo și Julieta» că știi că ăia-s actori”, a adăugat sociologul.

