Poliția caută un gigantic piton de 3 metri care a scăpat din casa proprietarului său

Poliţia din oraşul german Haldensleben, situat în nord-estul ţării, se află în căutarea unui piton cu o lungime de 3 metri, care a scăpat din locuinţa proprietarului său, relatează DPA duminică. Şarpele a dispărut sâmbătă şi se află probabil în continuare în libertate în oraş, au declarat autorităţile duminică dimineaţă.



Reptila are o nuanţă verzuie, potrivit informării autorităţilor. Persoanele care întâlnesc şarpele au fost avertizate să păstreze o distanţă de siguranţă şi să apeleze autorităţile competente. Proprietarul pitonului primea tratament medical la momentul la care animalul a scăpat. Şarpele se află probabil în continuare în zona oraşului sau în comunităţile învecinate.

Autoritățile nu au spus încă cum o să imobilizeze reptila

Poliţia nu a precizat cum intenţionează să captureze pitonul. Serviciul specializat în salvarea animalelor a sugerat scăderea temperaturii corporale a şarpelui cu ajutorul unui stingător cu CO2, a declarat un purtător de cuvânt al conducerii oraşului. Pitonii trăiesc în mod normal în Africa, Asia şi Australia şi îşi ucid prada prin constricţie.

O femeie din SUA a găsit 18 şerpi sub pat. "S-ar putea să am nevoie de cardiolog după asta"

O femeie din statul american Georgia a găsit 17 pui de şarpe şi pe mama acestora în dormitor, sub patul ei.

„Înainte să merg la somn, am văzut ceva ce părea a fi o scamă pe podea. Aşa că m-am aplecat să o ridic, dar s-a mişcat. M-am dus imediat la soţul meu şi i-am spus că avem şerpi în casă. Am întors dormitorul pe dos şi am găsit 17 pui de şarpe şi pe mama acestora. Noi am devenit casa unde ea le-a dat naştere şi a decis să îi crească", a scris Trish Wilcher pe o reţea de socializare, conform people.com.

Femeia spune că nu este sigură că şerpii găsiţi erau singurii din casă. „Sunt speriată, să fiu sinceră. Nu sunt sigură că am scăpat complet. Mă bucur măcar că am văzut acea chestie care aducea cu o scamă şi m-am aplecat să o ridic. Nu voi dormi noaptea, sunt terifiată", a mai spus aceasta.